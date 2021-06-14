雲南象群沿路破壞力驚人 當地政府：將向居民賠償

15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，事件除引發大陸關注外，近期也「紅」到海外，不過象群令多處農田及房屋受破壞。香港01引述雲南省林業和草原局動植物處處長向如武13日表示，雲南已對北遷亞洲象沿途造成的群眾經濟財產損失，啟動野生動物肇事公眾責任保險定損賠付工作，待統計定損工作完成，將對沿線居民損失進行賠付。

據央視新聞報導，象群4月16日進入玉溪到6月8日返回玉溪市境內前，北遷象群在玉溪市內活動共計41天，途徑9個鄉鎮（街道）轄區，穿過多個鄉鎮及村莊，造成400多戶群眾財產受損，報損預估經濟損失還在統計之中，主要以經濟農作物（香蕉、芭蕉、玉米、大米、水稻、芒果、青棗、火龍果、烤煙、甘蔗、紅薯等）損失為主。

報導又指，目前野生動物肇事公眾責任保險已覆蓋雲南全省，公眾無須單獨購買。2010年，全球首款野生動物肇事公眾責任保險在西雙版納開展試點，保險範圍為大陸國家及雲南省重點保護陸生野生動物，造成的民眾財產損失及人身傷害，按照一定的賠付補償標準進行補償的保險。

大陸新京報早前曾報導指，根據玉溪發布數據顯示，截至5月27日，40餘天時間裡，該象群在元江縣、石屏縣共肇事412宗，直接破壞農作物達842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元人民幣，嚴重影響當地群眾的正常生活生產秩序。