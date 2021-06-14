湖北氣爆12死逾百傷 習近平令查「保黨慶氣氛」

湖北省十堰市一個二層樓高的集貿市場，13日早上6時半發生燃氣爆炸，造成最少12人死亡，138人受傷，其中重傷37人。

事發地點在十堰市張灣區豔湖區農貿市場，距離東風商用車公司車架廠41廠僅400公尺，周邊是41廠家屬區，當地人稱該市場為41廠菜場。事發時正值端午節前一天，不少居民都去市場買菜。

從網上影片可見，現場一片廢墟，市場建築塌陷，被炸得只剩水泥框架，有人被炸斷手腳，或失去知覺倒臥地上。另有照片顯示，現場有多名消防員受傷，失血躺在路邊。附近不少居民因爆炸聲驚醒，醒來發現室內滿布玻璃碎片，趕緊下樓逃生，當局緊急疏散現場913戶居民及商戶。

傷者：燃氣公司曾檢查

傷者李先生在市場旁邊開店，他對上游新聞表示，爆炸發生時他剛把商品擺在店口，並背向店門休息，突然聽到巨響，一股強大的氣浪從背後湧來，將他推出三米遠，身體被碎裂的石塊擊中，導致頭部和手部受傷，他忍痛爬起，在街上攔下計程車到醫院救治。

他透露，去年3月有燃氣公司維修人員到店內檢查，說燃氣管道從店的下面穿過，問他有沒有聞到天然氣味道。他當時回應說沒有，維修人員檢查後離去。

湖北省副書記丶省長王忠林正抵達現場組織救援，從全省調集醫療專家和資源救治傷者，十堰市也成立「6.13」事故現場搶險救援指揮部。當地一度傳出血庫告急，大批民眾響應到獻血站排隊捐血。

習近平下令維穩

據《人民日報》報導，中共中央總書記丶國家主席丶中央軍委主席習近平立即作出重要指示，指事故造成重大傷亡，「教訓深刻」，要全力搶救傷員，盡快查明原因，嚴肅追究責任。

習近平強調，近期全國多地發生生產安全事故丶校園安全事件，各地區和有關部門要「舉一反三丶壓實責任，增強政治敏銳性」，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，保障人民生命和財產安全，「維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍」。

湖北省委及政府辦公廳晚上發布緊急通知指，事故暴露出湖北「安全生產仍存在薄弱環節和短板，教訓十分深刻」。通知表示，將立即開展燃氣行業專項整治和安全生產大檢查，強化重點行業領域安全生產專項整治，要求各地對各類突發事件加強預案管理。

中國近期頻頻傳出安全事故，過去一周，黑龍江雞西丶河南鶴壁兩地的煤礦接連發生外洩與坍塌事故，兩起事件造成8死8傷，貴州省貴陽市12日則發生化工氣體外洩事故，導致8死3傷。

另外，上海復旦大學7日則發生校園凶殺案，一名數學學院教師疑不滿遭解雇，持刀砍死學院黨委書記。

（綜合報導）

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