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「德陽造」風電機組 西藏完成吊裝

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
「德陽造」世界最高海拔風電機組，在西藏措美縣哲古分散式風電項目現場，順利完成吊裝。 圖／本報四川德陽傳真
「德陽造」世界最高海拔風電機組，在西藏措美縣哲古分散式風電項目現場，順利完成吊裝。 圖／本報四川德陽傳真

總部位於四川德陽的東方風電研製的2.X-131型永磁直驅風電機組，近日在世界最高海拔風電場－西藏措美縣哲古分散式風電項目現場，順利完成吊裝，實現了挑戰5000米以上超高海拔風電「無人區」的歷史性跨越。

據介紹，2.X-131型風電機組，具有完全自主知識產權，適用於5500米及以下超高海拔區域。該機組單機容量2.0-2.5MW可調，葉輪直徑131米。針對超高海拔區域空氣壓力和空氣密度下降、日溫差大、空氣絕對濕度相應減少、高雷暴等特點，東方風電2.X-131機組應用了多項創新性技術，全面降低了項目全生命周期內的度電成本。機組還可搭載基於邊緣計算、智慧算法等多項先進技術的iPACOM風電智慧系統，為機組提供全生命周期智能管理核心服務，真正實現無人值守、無憂運營。

措美縣哲古分散式風電項目現場，海拔高度5060米，機組輪轂中心海拔高度5150米，是目前世界安裝海拔高度最高的風電機組。此次成功也標誌著東方風電已完全具備超高海拔風電機組自主研發、製造、安裝能力，將為實現碳達峰、碳中和目標貢獻力量。截至目前，東方風電已有3000餘台風機，在海拔高度2000至5000米的高原山地穩定高效運行。

西藏

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