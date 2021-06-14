汕頭非遺體驗館 打卡勝地

位於汕頭市小公園開埠區的汕頭首家非物質文化遺產體驗館，成為汕頭端午假期新晉「網紅」打卡地，吸引眾多參觀者。體驗館設置了潮州金漆木雕、印章鐫刻技藝、瓶內畫、潮繡等14個潮汕非遺項目展示區，遊客可現場體驗潮汕非遺技藝。

中新社報導，體驗館內既有把潮汕大地美景融入到剪紙裡的精細又生動的巨幅剪紙壁掛，也有融入工夫茶元素的潮汕剪紙小掛件。有精美小巧的潮劇盔頭文創產品，也有傳承了120多年歷史的汕頭的印章鐫刻技藝讓市民體驗。

體驗館三樓是展示和體驗有中國古代茶文化「活化石」美譽的潮汕工夫茶。在精緻優雅的茶空間，茶藝師向人們展示著開水熱罐、壺蓋刮沫、淋蓋追熱、關公巡城、韓信點兵等多個環節組成潮汕工夫茶沖泡技藝。

潮繡始於唐代，形成風格於明、清。因其繡藝精美細緻、構圖均衡飽滿且具浮雕效果的墊高繡法獨異於其它繡種，享譽海內外。然而堅守潮繡珠繡技藝的人非常少，洪裕靜默默堅守這項技藝已40多年。

洪裕靜表示：「潮繡有200多種針法，珠繡有20多種針法」，希望更多朋友體驗潮繡珠繡的魅力和技藝。

汕頭小公園開埠區是中國大陸34個開埠城市中唯一保存較完好的開埠區。端午假期期間，體驗館備受熱捧，為非遺文化傳播和傳承開啟了一種全新的方式。

汕頭市文化館館長王建兵表示，非遺體驗館與非遺展示館最明顯的區別就是市民遊客可親身體驗技藝，體驗館集合參觀、體驗、銷售、品茶、嘗美食於一體。希望通過非遺體驗館，助力文旅融合和小公園開埠區的保育活化工作。