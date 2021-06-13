快訊

蔡總統稱「泰國優先將AZ疫苗留國內」致出貨延遲 遭泰否認

一張圖看天氣！ 中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內蒙高考生與「最美央視女記者」神似 網友：初戀的感覺

香港01 / 朱加樟
大陸內蒙古一名高考生因為長相甜美，神似央視記者王冰冰（圖左）而走紅，相關受採訪的片段吸引大量網友關注，紛紛直呼「初戀的感覺」。（瀟湘晨報）
大陸內蒙古一名高考生因為長相甜美，神似央視記者王冰冰（圖左）而走紅，相關受採訪的片段吸引大量網友關注，紛紛直呼「初戀的感覺」。（瀟湘晨報）

被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔，給人像鄰家妹妹般親切，很多大陸網友已成為她的鐵粉，更表示不是王冰冰報的新聞不會看，還稱她為新版「國民情人」。

近日，大陸內蒙古一名高考生就因為長相甜美，神似王冰冰而走紅，相關受採訪的片段吸引大量網友關注，網友紛紛直呼「初戀的感覺」。

內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤完成高考後離開試場，即被學弟學妹們圍住拍照、索取簽名。（瀟湘晨報）
內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤完成高考後離開試場，即被學弟學妹們圍住拍照、索取簽名。（瀟湘晨報）

內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤完成高考後離開試場，即被學弟學妹們圍住拍照、索取簽名。她接受校外採訪時表示，高考結束後，短期想要先玩一玩，希望能去南方看看。

她又表示，「自己雖然是理科生，但喜歡烹飪專業，到時候會具體再看選什麼專業，自己這次考得還可以」。被問及長得像王冰冰，她則表示，生活中也常有人這麼覺得。

被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔。（微博截圖）
被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔。（微博截圖）

陸上海高校教師倡「多配偶制」及師生戀 遭校方停職

iPhone省電15招 系統設定、電池保養有個動作每星期要做一次

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

湖北十堰爆炸事故已搜救出150人 其中12人死37人重傷

據中國消防消息，6月13日6時30分，湖北十堰市張灣區艷湖小區發生燃氣爆炸事故，據前方現場救援指揮部最新消息，截至目前，...

廣州封閉小區患難情 居民包3000粽分送鄰居

廣州荔灣區一封閉小區居民近日包了3000多個粽子，分送鄰居。

莫文蔚穿D&G 引爆網友辱華舊恨 怒轟滾出中國

香港歌手莫文蔚在新歌「婦女新知2021」MV中，身穿義大利名品D&G（Dolce&Gabbana，杜嘉班納）2021新春...

內蒙高考生與「最美央視女記者」神似 網友：初戀的感覺

被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔，給人像鄰家妹妹般親切，很多大陸網友已成為她的鐵粉，更表示不是王冰冰報的新聞不會看，還稱她為新版「國民情人」。

疫下端午 廣州禁賽龍舟 封區居民想吃粽

廣東新冠肺炎疫情持續，昨日新增9宗本土確診病例，均來自廣州。廣州宣布，端午假期將暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省...

媽寄20斤食材 手繪教包粽子 女兒感動：自己是親生的

湖北武漢女孩小蘇近日登上熱搜，她收到媽媽從400公里外寄來的20多斤食材，包括粽葉、粽繩、白糯米、黃糯米、紅棗、蔓越莓乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。