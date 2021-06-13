內蒙高考生與「最美央視女記者」神似 網友：初戀的感覺

被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔，給人像鄰家妹妹般親切，很多大陸網友已成為她的鐵粉，更表示不是王冰冰報的新聞不會看，還稱她為新版「國民情人」。

近日，大陸內蒙古一名高考生就因為長相甜美，神似王冰冰而走紅，相關受採訪的片段吸引大量網友關注，網友紛紛直呼「初戀的感覺」。

內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤完成高考後離開試場，即被學弟學妹們圍住拍照、索取簽名。（瀟湘晨報）

內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤完成高考後離開試場，即被學弟學妹們圍住拍照、索取簽名。她接受校外採訪時表示，高考結束後，短期想要先玩一玩，希望能去南方看看。

她又表示，「自己雖然是理科生，但喜歡烹飪專業，到時候會具體再看選什麼專業，自己這次考得還可以」。被問及長得像王冰冰，她則表示，生活中也常有人這麼覺得。

被網友封為「最美女記者」的大陸中央電視台記者王冰冰擁有一副天使面孔。（微博截圖）

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文章授權轉載自《香港01》