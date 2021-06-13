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湖北十堰爆炸事故已搜救出150人 其中12人死37人重傷
據中國消防消息，6月13日6時30分，湖北十堰市張灣區艷湖小區發生燃氣爆炸事故，據前方現場救援指揮部最新消息，截至目前，已搜救出150人，其中12人死亡；138人受傷（其中37人重傷）。
環球網報導，事故發生後，湖北省委書記應勇第一時間作出批示，省委副書記、省長王忠林正趕往現場組織救援。
大陸國家應急管理部第一時間視訊連線湖北省應急管理廳、省消防救援總隊，與在現場的十堰市政府和消防救援支隊負責人通電話，調度了解事故有關情況，要求全力搶險救援，全力救治傷員，盡快核准人數，加強疏散警戒，對中心區域細緻搜救，對周邊區域深入摸排，嚴防次生災害，並派出應急管理部副部長宋元明帶隊的工作組趕赴現場指導事故處置工作。
事故發生後，十堰市五堰南街口獻血（捐血）屋、六堰廣場獻血屋、十堰壽康生活廣場獻血屋、白浪東城國際採血點前排起長隊。
湖北省十堰市中心血站相關負責人表示，目前，該市中心血站的血量足夠使用，正在有序進行採集工作。出於疫情防控等方面考慮，建議十堰市民今天暫不前往採集點捐血。後續如有捐血需要，該站會通過官方帳號發布訊息。
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