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湖北十堰市天然氣爆炸 已致11死37人重傷
湖北十堰市張灣區艷湖小區，今（13日）早上發生天然氣爆炸，截至早上11時，共救出144人，當中有37人重傷，另有11人死亡。
據星島網報導，爆炸發生在今日清晨約6時半，41廠菜市場被炸毀，據知情人指，這是當地一個較大的菜市場，事發時市場已經開市營業。有居民稱，他們的棚頂亦被掀翻，聽到巨大爆炸聲後立即跑到樓下。
事故發生後，湖北省委書記應勇第一時間作出批示，省委副書記、省長王忠林正趕往現場組織救援。
十堰市調集所有的消防救援人員正在緊急搶救傷員，十堰市各家大醫院也正在對傷員進行積極救治。目前，十堰市血庫告急，號召市民踴躍獻血。
而截至今早11時，事故造成11人死亡，現場救援指揮部搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人。
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