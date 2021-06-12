湖北頒布重磅新政 取消全省其他地區落戶限制

大陸湖北推出重磅新政。湖北省發改委近日印發「2021年全省新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點」（簡稱工作要點），其中明確深度放開放寬城市落戶限制，取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，並進一步降低武漢市落戶門檻，實行省內戶口遷移一地辦結機制。

據湖北省發改委消息指出，根據「工作要點」，湖北省將進一步深化戶籍制度改革，以城市存量農業轉移人口為重點，全面取消不合理落戶限制，實行基本條件准入制度，促進農業轉移人口全面融入城市。

推動武漢市全面落實取消進城就業和居住5年以上和舉家遷徙的農業轉移人口、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農村學生升學和參軍進入城鎮的人口等重點族群落戶限制條件，改進積分落戶辦法，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例。

在新頒布的「工作要點」下，湖北省將推動城鎮基本公共服務覆蓋非戶籍常住人口，完善以居住證為載體、與居住年限等相掛鉤的基本公共服務提供機制，

同時，要完善公租房保障制度，擴寬公租房房源籌集管道，加大商品房配建籌集公租房力度。