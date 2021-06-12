快訊

國4神岡引道離奇車禍 男疑自撞護欄摔橋下慘死

郭董碰壁？上海復星稱買BNT疫苗「只能找我」 永齡基金會回應

湖北頒布重磅新政 取消全省其他地區落戶限制

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
湖北省取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，並進一步降低武漢市落戶門檻。圖／取自新華網
湖北省取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，並進一步降低武漢市落戶門檻。圖／取自新華網

大陸湖北推出重磅新政。湖北省發改委近日印發「2021年全省新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點」（簡稱工作要點），其中明確深度放開放寬城市落戶限制，取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，並進一步降低武漢市落戶門檻，實行省內戶口遷移一地辦結機制。

據湖北省發改委消息指出，根據「工作要點」，湖北省將進一步深化戶籍制度改革，以城市存量農業轉移人口為重點，全面取消不合理落戶限制，實行基本條件准入制度，促進農業轉移人口全面融入城市。

推動武漢市全面落實取消進城就業和居住5年以上和舉家遷徙的農業轉移人口、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農村學生升學和參軍進入城鎮的人口等重點族群落戶限制條件，改進積分落戶辦法，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例。

在新頒布的「工作要點」下，湖北省將推動城鎮基本公共服務覆蓋非戶籍常住人口，完善以居住證為載體、與居住年限等相掛鉤的基本公共服務提供機制，

同時，要完善公租房保障制度，擴寬公租房房源籌集管道，加大商品房配建籌集公租房力度。

延伸閱讀

墨西哥實際染疫人數估逾3千萬 約占人口1/4

直指防疫破口就是萬華 石崇良：沒有要標籤化任何人

直接按地區來點餐！台中13大地區「美食外帶優惠」懶人包

HBO Max串流影音 將在今年進入台灣在內亞洲市場

相關新聞

莫文蔚MV穿D&G新裝 遭網暴翻辱華舊帳

歌手莫文蔚新歌MV中，身穿義大利名品D&G（Dolce&Gabbana，杜嘉班納 ）2021 新春系列新裝。一亮相就...

天問一號火星探測任務 實現大陸航太史6個首次

大陸國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，在大陸航太發展史上，天問一號火星探測任務實現了6個首次，成功實現了透過一次任務...

惡作劇？男連收2件「死全家」快遞 氣炸報警

一名家住紹興的俞先生，日前收到兩個快遞，快遞盒上寫有「死全家」這三個字，他氣得發抖感覺被詛咒了，他認為實在太過分，已向轄...

祝融號自拍首秀 圓眼長脖「萌到像P圖」

國家航天局昨天公布中國「祝融號」火星車在火星表面工作28個「火星日」的最新畫面，圖像顯示，著陸點附近地勢平坦，遠處可見火...

疫情影響？不只象北走 虎、豺、豹四處亂晃

雲南亞洲象從西雙版納保護區「離家出走」，一路暴走500多公里，這可不是個例外。除了野象群，東北虎豹國家公園也發生虎媽帶娃...

知識改變命運 中國高考經濟學：成績愈好愈有錢

全中國1078萬學子在6月7日走進高考考場，進行他們人生中相當重要的一場考試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。