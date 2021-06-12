迎端午上海老字號粽子戰 南乳入粽、弄堂粽比大

端午連假第一天，上海老字號粽子買氣騰騰。從清光緒年間創店至今已有170多年的沈大成點心店，今年端午粽推出上海名菜南乳肉為基底的創新口味，將浸泡過南乳汁的糯米填入新鮮粽葉中，再放上一塊吸滿南乳汁的黑毛豬肉及油膘，南乳黑毛豬大肉粽迅速俘獲顧客味蕾，日均銷售近2000個。

從清咸豐年間創店的杏花樓甜品店，今年新口味：蜜香紅豆爆珠粽和雙黃鮮肉烤鰻粽，強調健康粗糧搭配秘製烤鰻，在眾多創新口味中，凸顯食材返璞歸真。

除了名家出名粽，上海弄堂粽也赫赫有名，老巷子蘊藏百吃不厭回味無窮的老味道。特別的是， 今年因為疫情持續，很多弄堂粽受影響消聲覓跡了，但淮海路弄堂的金太粽依舊人氣鼎沸，70歲粽子阿婆做的金太粽，從2009年雁蕩路弄堂的小攤發跡，2018年道淮海路開店，還有了自家的粽子廠。今年，粽子阿婆一口氣新推出了三種口味粽子：全家福粽、五龍戲珠粽、金槍魚鬆蛋黃肉粽。