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迎端午上海老字號粽子戰 南乳入粽、弄堂粽比大

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
端午連假第一天，上海老字號粽子買氣騰騰。圖源：上海熱線
端午連假第一天，上海老字號粽子買氣騰騰。圖源：上海熱線

端午連假第一天，上海老字號粽子買氣騰騰。從清光緒年間創店至今已有170多年的沈大成點心店，今年端午粽推出上海名菜南乳肉為基底的創新口味，將浸泡過南乳汁的糯米填入新鮮粽葉中，再放上一塊吸滿南乳汁的黑毛豬肉及油膘，南乳黑毛豬大肉粽迅速俘獲顧客味蕾，日均銷售近2000個。

從清咸豐年間創店的杏花樓甜品店，今年新口味：蜜香紅豆爆珠粽和雙黃鮮肉烤鰻粽，強調健康粗糧搭配秘製烤鰻，在眾多創新口味中，凸顯食材返璞歸真。

除了名家出名粽，上海弄堂粽也赫赫有名，老巷子蘊藏百吃不厭回味無窮的老味道。特別的是， 今年因為疫情持續，很多弄堂粽受影響消聲覓跡了，但淮海路弄堂的金太粽依舊人氣鼎沸，70歲粽子阿婆做的金太粽，從2009年雁蕩路弄堂的小攤發跡，2018年道淮海路開店，還有了自家的粽子廠。今年，粽子阿婆一口氣新推出了三種口味粽子：全家福粽、五龍戲珠粽、金槍魚鬆蛋黃肉粽。

其中的「巨無霸」全家福粽的規格高達1斤（相當500公克），內含松茸、火腿、鮑魚、金槍魚鬆等1蛋、2素、3肉、4海鮮有十種講究食材，尺寸相當驚人，大約是一般粽子的兩個半大。粽葉用金線捆扎，是金太粽出品的特色。

杏花樓今年新品粽，強調健康粗糧搭配秘制烤鰻，在眾多創新口味中，凸顯食材返璞歸真。圖源：上海熱線
杏花樓今年新品粽，強調健康粗糧搭配秘制烤鰻，在眾多創新口味中，凸顯食材返璞歸真。圖源：上海熱線
170多年的沈大成點心店，今年端午粽推出上海名菜南乳肉為基底的創新口味。圖源：上海熱線
170多年的沈大成點心店，今年端午粽推出上海名菜南乳肉為基底的創新口味。圖源：上海熱線
上海知名的弄堂粽，70歲粽子阿婆做的金太粽，其中的「巨無霸」全家福粽約是一般粽子的兩個半大。圖源：上海熱線
上海知名的弄堂粽，70歲粽子阿婆做的金太粽，其中的「巨無霸」全家福粽約是一般粽子的兩個半大。圖源：上海熱線

粽子 上海 疫情

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