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不滿嬰兒車停收銀台前影響結帳 婦竟故意掐傷4個月大嬰兒

香港01 / 陳進安
福建一名婦女因不滿結帳時被手推車擋住，竟掐傷車內僅四個月大的嬰兒。（海峽導報大生活）
福建一名婦女因不滿結帳時被手推車擋住，竟掐傷車內僅四個月大的嬰兒。（海峽導報大生活）

大陸福建廈門一名中年婦女周一（7日）在超市結帳時，因不滿受到一架停放在收銀台前的嬰兒手推車影響，結果竟然故意掐傷車內僅4個月大的孩子。警方周四（10日）表示，目前該女已被依法處理。

案情指出，事發時嬰兒的母親正在水果攤位前挑選，並把嬰兒車放在一步之遙的收銀台旁。其後一名身穿紅色上衣的中年婦女在收銀台結完帳後，竟伸手狠狠地掐了一下嬰兒的左腳踝內側，之後從容離開。至於原本安然無恙躺在車內的小嬰兒則隨即嚎啕大哭，腳踝一處表皮剝落、局部紅腫。

嬰兒母親發現孩子傷口後立刻報警，警方周四對外發布指出，經調查，56歲違法行為人杜某玉在超市買菜時，因不滿家長將嬰兒車停放在收銀台前影響她結帳，於是故意做出上述犯行。目前，杜某因傷害未成年人已被依法處以行政拘留。

該婦人因結帳時收銀台被推車擋住而心生不滿。（特區新聞廣場）
該婦人因結帳時收銀台被推車擋住而心生不滿。（特區新聞廣場）

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文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 福建

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