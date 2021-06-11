效果堪比詐彈 乘客自稱新冠患者喊停航班

上海浦東國際機場昨（10）日一架東方航空班機準備起飛前，一名乘客聲稱自己是新冠患者，造成飛機滑出跑道後又滑回停機坪。這名乘客隨後經核酸檢測結果為陰性，詐機的結果更損人不利己，律師指，不論乘客有沒有確診，他都將面臨嚴厲懲處。

上海電視台報導，這架東航從浦東機場飛往宜賓五糧液機場的航班，原計劃昨日下午 3 點 40 分起飛，但因機上有乘客聲稱是新冠患者，硬是在飛機滑行起飛前緊急剎車又滑回停機坪，全機相關檢測完成後，最終起飛時間是晚上 6 點 58 分，而在 9 點 55 分抵達宜賓，航班至少延誤 3 小時。

報導指，這名乘客隨後核酸檢測結果為陰性，雖然是虛驚一場，但公安部門已經展開調查。報導引述律師表示，不論這名乘客是不是新冠患者，都將面臨嚴厲懲處。