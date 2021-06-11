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效果堪比詐彈 乘客自稱新冠患者喊停航班

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
上海浦東國際機場一架東方航空班機準備起飛前，一名乘客聲稱自己是新冠患者，造成飛機滑出跑道後又滑回停機坪。圖╱上海電視台
上海浦東國際機場一架東方航空班機準備起飛前，一名乘客聲稱自己是新冠患者，造成飛機滑出跑道後又滑回停機坪。圖╱上海電視台

上海浦東國際機場昨（10）日一架東方航空班機準備起飛前，一名乘客聲稱自己是新冠患者，造成飛機滑出跑道後又滑回停機坪。這名乘客隨後經核酸檢測結果為陰性，詐機的結果更損人不利己，律師指，不論乘客有沒有確診，他都將面臨嚴厲懲處。

上海電視台報導，這架東航從浦東機場飛往宜賓五糧液機場的航班，原計劃昨日下午 3 點 40 分起飛，但因機上有乘客聲稱是新冠患者，硬是在飛機滑行起飛前緊急剎車又滑回停機坪，全機相關檢測完成後，最終起飛時間是晚上 6 點 58 分，而在 9 點 55 分抵達宜賓，航班至少延誤 3 小時。

報導指，這名乘客隨後核酸檢測結果為陰性，雖然是虛驚一場，但公安部門已經展開調查。報導引述律師表示，不論這名乘客是不是新冠患者，都將面臨嚴厲懲處。

律師指，如果他沒有感染，只是為了製造恐慌，那麼因散布虛假恐怖信息、依法將以散布謠言、干擾公共秩序，會被處行政拘留和罰款；如果證實是新冠患者，而他明知感染還出入人流密集的機場，則將以危害公共安全受罰；此外，因為班機延誤，同機乘客有權求償，向航空公司也將有權向他求償航班延誤損失。

因機上乘客聲稱是新冠患者，飛機滑行起飛前緊急剎車又滑回停機坪，影響班機至少延誤 3 小時。圖源：上海電視台
因機上乘客聲稱是新冠患者，飛機滑行起飛前緊急剎車又滑回停機坪，影響班機至少延誤 3 小時。圖源：上海電視台

浦東機場 新冠肺炎

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