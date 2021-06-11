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婦帶兒子進女更衣室惹議 女控私處被看：男孩有生理反應

香港01 / 孫聖然
有母親帶兒子進入女更衣室。 圖／微博@馬庫斯說
有母親帶兒子進入女更衣室。 圖／微博@馬庫斯說

周二（8日），有女性網友在微博發文稱，她所在的游泳館每日都有母親帶兒子進入女更衣室，更有男孩在看到自己私處後產生生理反應。一時之間，「如何看待家長帶男孩進女浴室」登上熱搜榜，引發熱議。

網友「馬庫斯說」在微博發文稱，自己所在的游泳館，每日都會有女性帶兒子進入女性更衣室，「不止一個，都是十多歲的，長的身高馬大」，這些男孩除了換衣服外，還會和女性一起洗澡。

「馬庫斯說」續稱，有一次自己閉著眼睛坐在板凳上洗頭的時候，一個男孩蹲著看她的私處，並產生生理反應。感到十分氣憤以及屈辱的她向游泳館的工作人員表達不滿，惟工作人員卻表示「小男孩還小，管不了」，男孩的媽媽更稱「孩子又看不懂的，就你精貴怕看！」，此時男孩還在一旁笑。

除此以外，還有認證為律師的網友從法律層面分析責任能力問題，「離婚律師張麗珍」稱，「就算是再說是個孩子，這都十幾歲了，長得高高大大，再說現在的孩子都比較早熟，千萬不要低估一個未成年孩子的成熟度。今年開始，刑事責任年齡都下調了。說明公眾普遍的認知是，現在的孩子營養很好，14周歲以下兒童的生理與心理加速發育，心智提前成熟，辨認和控制能力也得到極大提高。10-14周歲的部分未成年人已經具備辨認和控制自己行為的能力，相對應的具備了一定的作案意識和作案能力，也就具備了承擔一定刑事責任的能力。」

據了解，有研究表明，有42%-86%的男女兒童在3-4歲時，就會逐漸意識到「男女有別」，並開始以男孩或女孩自居。對此，《中國新聞周刊》發文表示，有觀點認為，從家庭教育角度，應該幫助孩子從小樹立性別意識和保護意識，無論多大都應該進相同性別的更衣室或澡堂，父親帶小男孩、母親帶小女孩。性教育不僅是學校的事，家庭教育同樣不應缺位。

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文章授權轉載自《香港01》

性教育 未成年

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