變電站藏地下 河北雄安構築未來之城

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
河北雄安新區合理開發利用地下空間，圖為中建安裝集團雄安新區起步區1號供水廠工程。（中新社）
河北雄安新區合理開發利用地下空間，圖為中建安裝集團雄安新區起步區1號供水廠工程。（中新社）

在河北雄安新區，合理開發利用地下空間，成為這座「未來之城」重要的建設思路。雄安新區容東片區，隱藏於地下的變電站、自來水廠，與周邊環境融為一體，為中國大陸城市地下空間開發利用探索經驗。

中新社報導，河西110千伏輸變電工程是雄安新區首批開工建設的電網項目，作為雄安新區首個下沉庭院式變電站，變電站的三位空間布局與城市景觀及設施完美融合，形成錯落有致、層次分明的立體化結構。

「人們來到這裡根本不會以為這是變電站，而是一個小公園。」大陸國家電網河北建設公司河西110千伏輸變電工程項目經理喬軍說。

「在這裡看不到架設高壓線的鐵塔，所有線路都是通過地下管廊接入居民區和商業聚集區。設備間裡牆板都具有吸音降噪功能，提高變電站的安全性。」喬軍說。

喬軍說，變電站在多個方面達到大陸首創，是大陸第一個下沉庭院式變電站，建設過程中採用國際最高標準，同時還設置雨水調蓄池。

在雄安新區容東片區，同樣隱於地下的，還有一座自來水廠—起步區1號供水廠。中建安裝集團雄安新區起步區1號供水廠工程技術負責人趙永生說，項目本身採去工廠化設計理念，景觀設計結合周邊地形地貌和用地性質，通過景觀地形營造將水廠與周邊環境融為一體。

該自來水廠的水源主要來源於南水北調中線工程，自來水廠的淨水池等設備隱藏於地下，通過空間封閉、防滲、隔音、降噪等措施，淨水處理全過程在地下一個個密閉的池內悄然完成，做到了減少浪費並降低了對居民的影響。

延伸閱讀

信紘科5月營收創歷年同期新高 達1.54億元

信紘科5月營收1.54億元、月增42.7% 創單月歷史新高

公園籃球場工程廢棄物堆草地 中市府要求包商復原

黎明公園籃球場草地被倒碎石廢棄物 運動局1周內改善

相關新聞

大陸端午出遊城市 北京最熱門

途家6月9日發布「2021端午節民宿出遊預測報告」顯示，端午假期，大陸國內旅遊民宿市場持續向好，居民出遊意願強烈，但超五...

大陸深海一號 站穩1500米水深

大陸第一個1500米級深水自營油氣田—「深海一號」大氣田，位於海南島東南陵水海域。「這座海上大氣田的投產，意味著中國海洋...

變電站藏地下 河北雄安構築未來之城

在河北雄安新區，合理開發利用地下空間，成為這座「未來之城」重要的建設思路。雄安新區容東片區，隱藏於地下的變電站、自來水廠...

陸推「三孩」求生 新一代卻選擇「斷根」

中共中央政治局會議日前提出允許大陸家庭生育三個孩子，本意是為了鼓勵生育，但部分大陸男士則寧願不要孩子，甚至直接用做手術結紮的方式來確保不生育孩子。而未婚未育，就直接做結紮的男子，不在少數。但這種「頂客族」生活方式與大陸政府應對人口結構問題的一系列挽救舉措，產生直接衝突。

澳門宣布：11日起對台加強檢疫 醫觀加自管增至28天

澳門政府10日宣布，考慮台灣目前疫情變化，11日凌晨開始，所有入境澳門前21天曾到過台灣的人士，其醫學觀察期由原來的21...

大陸將研究讓已接種過疫苗者 注射康希諾疫苗做加強針

大陸研究人員計畫研究讓已經接種過其他新冠疫苗的人士，注射一劑大陸康希諾的生物疫苗作為加強針。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。