變電站藏地下 河北雄安構築未來之城

在河北雄安新區，合理開發利用地下空間，成為這座「未來之城」重要的建設思路。雄安新區容東片區，隱藏於地下的變電站、自來水廠，與周邊環境融為一體，為中國大陸城市地下空間開發利用探索經驗。

中新社報導，河西110千伏輸變電工程是雄安新區首批開工建設的電網項目，作為雄安新區首個下沉庭院式變電站，變電站的三位空間布局與城市景觀及設施完美融合，形成錯落有致、層次分明的立體化結構。

「人們來到這裡根本不會以為這是變電站，而是一個小公園。」大陸國家電網河北建設公司河西110千伏輸變電工程項目經理喬軍說。

「在這裡看不到架設高壓線的鐵塔，所有線路都是通過地下管廊接入居民區和商業聚集區。設備間裡牆板都具有吸音降噪功能，提高變電站的安全性。」喬軍說。

喬軍說，變電站在多個方面達到大陸首創，是大陸第一個下沉庭院式變電站，建設過程中採用國際最高標準，同時還設置雨水調蓄池。

在雄安新區容東片區，同樣隱於地下的，還有一座自來水廠—起步區1號供水廠。中建安裝集團雄安新區起步區1號供水廠工程技術負責人趙永生說，項目本身採去工廠化設計理念，景觀設計結合周邊地形地貌和用地性質，通過景觀地形營造將水廠與周邊環境融為一體。

該自來水廠的水源主要來源於南水北調中線工程，自來水廠的淨水池等設備隱藏於地下，通過空間封閉、防滲、隔音、降噪等措施，淨水處理全過程在地下一個個密閉的池內悄然完成，做到了減少浪費並降低了對居民的影響。