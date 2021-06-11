大陸深海一號 站穩1500米水深

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸自主研發建造的十萬噸級深水半潛式生產儲油平台—中國海油「深海一號」能源站，將於6月底投產。（新華社）
大陸自主研發建造的十萬噸級深水半潛式生產儲油平台—中國海油「深海一號」能源站，將於6月底投產。（新華社）

大陸第一個1500米級深水自營油氣田—「深海一號」大氣田，位於海南島東南陵水海域。「這座海上大氣田的投產，意味著中國海洋開發從淺海走到深海，在1500米水深站穩了腳跟。」海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱「海油工程」）副總工程師蔡元浪說。

新華社報導，近10年來，大陸密集推出多項政策，支持海工裝備企業發展。「十四五」期間，大陸將海洋裝備產業作為戰略性新興產業，加速推進。

海工新聞與諮詢機構南通中鑽企業管理諮詢有限公司一項報告顯示，全球海工市場過去10年經歷兩波訂單潮。中國大陸在第一波訂單潮中建造近100座鑽井平台；在第二波訂單潮中，斬獲多達20座浮式液化天然氣生產儲卸裝置（FPSO）訂單，約占全球在建FPSO的70%。

在亞洲海工裝備市場競爭的新格局中，中國大陸因快速應對疫情而贏得更多機會。

海油工程特種設備分公司總工程師儲樂平說，在「深海一號」大氣田開發項目中，外國水下裝備公司原本將關鍵設備—水下連接器的總裝集成業務交由其東南亞基地完成，但受當地疫情影響遲遲難以交貨，於是，將該業務轉至中國大陸完成。

「阻礙我們挺進海洋的，從來不是海岸線，而是科技水平。」海油工程「深海一號」大氣田開發工程項目常務副總經理王會峰說，僅「深海一號」工程建設過程中便實現3項世界級創新。

蔡元浪分析說，在海洋工程領域還有很多核心技術待突破，尤其是部分深水關鍵裝備自主設計能力距離世界先進水平還有一定距離。

疫情 東南亞

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