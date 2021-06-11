大陸端午出遊城市 北京最熱門

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
隨著端午節臨近，北京老字號店現包現煮現售的「鮮」粽成為銷售熱點，吸引市民選購。（中新社）
隨著端午節臨近，北京老字號店現包現煮現售的「鮮」粽成為銷售熱點，吸引市民選購。（中新社）

途家6月9日發布「2021端午節民宿出遊預測報告」顯示，端午假期，大陸國內旅遊民宿市場持續向好，居民出遊意願強烈，但超五成旅行者選擇省內遊；在「最受歡迎十大旅遊城市」排行榜中，北京位居第一。

中新社報導，與「五一」黃金周旅行者選擇中長途出遊不同，今年端午假期，大部分旅行者選擇中短途旅行，家庭親子遊、周邊遊、鄉村民俗遊等成為主要出遊形式。

今年端午假期3天，長線遊明顯降溫，探親訪友、旅行度假等出行需求主要以中短途為主；超過56%的旅行者選擇在省內出遊，其中以北京、上海、成都、深圳、廣州等城市出行人次最多。

民宿訂單量大增、客單價小幅上漲。報告顯示，截至6月6日，民宿提前預訂量是2019年同期的1.1倍。民宿平均客單價約為594元（人民幣，下同），相較於2019年疫情前水平有一定幅度上漲。

年輕人偏愛鄉村遊。報告顯示，今年的端午假期，鄉村民宿提前預訂量占比超過37%，而且還在持續地增長；從鄉村民宿預訂用戶群體來看，「80後」「90後」出遊用戶居多，占比超過50%；家庭多人出行、親子遊、情侶遊是鄉村遊的主流人群。

今年端午假期，大陸國內最受歡迎的十大旅遊城市分別為北京、上海、成都、重慶、青島、秦皇島、長沙、杭州、西安、舟山。值得一提的是，對比北京、成都、上海這些歷年入榜的老牌旅遊城市，秦皇島和青島則是今年首次進入榜單的旅遊城市。

報告顯示，青島、秦皇島、舟山等地的民宿預訂量相較去年同期增幅均在40%以上。尤其是有著「京津後花園」之稱的秦皇島，訂單增勢迅猛。這裡既有最受北京人歡迎的網紅景點阿那亞，還有大陸國家歷史文化名城山海關、避暑勝地北戴河、南戴河旅遊度假區等旅遊景區。端午假期，秦皇島民宿提前預訂量同比增長超過80%。

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