澳門宣布：11日起對台加強檢疫 醫觀加自管增至28天
澳門政府10日宣布，考慮台灣目前疫情變化，11日凌晨開始，所有入境澳門前21天曾到過台灣的人士，其醫學觀察期由原來的21天，增加7天的自我健康管理。
據澳門政府網消息指出，一名台灣旅客為38歲的貿易公司職員，5月26日由桃園國際機場搭乘星宇航空JX203航班抵達澳門機場，按照澳門衛生局檢疫措施被安排到鷺環海天度假酒店進行醫學觀察，入境後核酸檢測為陰性。
該名男子今日核酸檢測結果為陰性，但血清IgM抗體檢測結果呈陽性，評估過去曾經感染，他目前無任何症狀，但由於有復陽風險，已轉送公共衛生臨床中心進行醫學觀察。
據了解，這名男子5月25日曾在台灣進行核酸檢測呈陰性，他否認曾確診新冠肺炎及接種過疫苗。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，從11日凌晨開始，所有入境前21天曾到過台灣的人士，其醫學觀察期由原來的21天，增加7天的自我健康管理，相關人士在第27天需要進行核酸檢測，結果呈陰性健康碼才會轉為綠碼。
澳門官方通報，截至6月10日，澳門已連續438天沒有出現新冠肺炎本土確診病例，包括無症狀感染者。
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