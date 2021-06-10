台灣入境旅客檢測陽性 澳門11日起對台加強檢疫

因為一名5月26日入境的台灣旅客COVID-19檢測呈陽性，澳門政府今天宣布，11日凌晨起，所有入境前21日曾到過台灣的人士，其醫學觀察期由原來的21天，增加7天的自我健康管理。

據澳門政府網發布，這名38歲的台籍男子是貿易公司職員，5月26日由台灣桃園國際機場搭乘星宇航空JX203航班抵達澳門機場，按衛生局檢疫措施被安排到鷺環海天度假酒店進行醫學觀察，入境後核酸檢測為陰性。

發布稱，這名男子今天核酸檢測結果陰性，但血清IgM抗體檢測結果呈陽性，評估過去曾經感染。他目前無任何症狀，由於有復陽風險，已轉送公共衛生臨床中心進行醫學觀察。

據發布，這名男子5月25日曾在台灣進行核酸檢測呈陰性，他否認曾確診COVID-19及接種過疫苗。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，考慮到台灣目前疫情變化，從6月11日淩晨開始，所有入境前21日曾到過台灣的人士，其醫學觀察期由原來的21天，增加7天的自我健康管理，相關人士在第27天需要進行核酸檢測，結果呈陰性，健康碼才會轉為綠碼。

據官方通報，截至6月10日，澳門已連續438天沒有出現本土病例（包括無症狀感染者）。累計確診病例52例，累計死亡0例，累計出院51例，50例為境外移入病例，2例為移入相關病例，無任何醫務人員受到感染。