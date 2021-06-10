義新歐嵊州茶專列 上路

6月8日，隨著一陣鳴笛聲，一列運載100個標準箱茶葉及茶系列產品的中歐（義新歐）班列「春力號—嵊州茶葉專列」從浙江義烏啟程，預計11天後抵達中亞地區的烏茲別克首都塔什干。

中新社報導，該專列共載嵊州茶葉約1100噸，總價值560萬美元，這也是嵊州茶葉首次通過中歐班列的形式出口。嵊州地處長三角南翼、浙江省紹興市東南部。在「世界綠茶核心產區」的紹興市，嵊州的珠茶出口量占中國大陸的60%，其享有「世界珠茶之源」的美譽。

「中歐（義新歐）班列是亞歐大陸互聯互通的重要橋梁，是中國國家『一帶一路』建設的重要載體。」嵊州市政府副市長史向俊在儀式上說，「春力號—嵊州茶葉專列是中歐（義新歐）班列開行以來的首列茶葉專列，專列的開通將進一步幫助浙江茶企拓展海外市場，為浙江農副產品出口發揮積極的示範作用」。

古有張騫攜茶出使西域，今有班列載茶走出去。位於嵊州的浙江春力茶業有限公司年加工生產茶葉1萬多噸，產品遠銷摩洛哥、烏茲別克等國家和地區。該公司董事長黃春軍表示，「多年來，浙江茶葉的外貿出口物流方式基本以海運為主，但目前，海運受阻、運價波動等因素對外銷茶葉造成了一定影響。」

在黃春軍看來，中歐班列的運輸方式，有望為浙江茶葉外貿出口探索出全新的跨境物流解決方案。