大陸拚低碳交通 擬推系列措施

中國大陸交通運輸領域碳排放總量已占全大陸碳排放總量的10%。如何推動該領域綠色低碳轉型？大陸官方9日介紹一系列措施，包括推廣低碳交通裝備、推進基礎設施綠色低碳化建設改造、加快發展智能交通等。

中新社報導，大陸十三屆全國人大常委會第二十九次會議舉行聯組會議，就大陸國務院關於建設現代綜合交通運輸體系有關工作情況進行專題詢問。大陸交通運輸部部長李小鵬在會上應詢表示，在綠色低碳轉型方面，大陸交通部將系統謀畫交通運輸領域深度減排戰略，明確時間表、路線圖以及施工圖。

李小鵬提出多個「進一步」：進一步調整用能的結構，要推廣低碳交通裝備。進一步調整運輸結構，大力發展多式聯運。進一步創新組織模式，採用新的技術、新的方法、新的理念，推動新業態的發展，推動平台經濟的發展，提升綜合運輸的效率。進一步推動公共出行，形成綠色的生活方式。

李小鵬表示，將加強和改進服務，向民眾提供更多的節能、環保、低碳的交通運輸服務。

在會上，大陸國家發改委副主任胡祖才應詢介紹了相關數據：2019年，大陸交通運輸領域碳排放總量11億噸左右，占全大陸碳排放總量10%左右，其中公路占74%、水運占8%、鐵路占8%、航空占10%左右。