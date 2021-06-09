美女露肚臍 南京大學緊急刪除物化女性招生廣告　

又是一年大陸高考季（大學入學聯考），很多大學準備搶優秀生源了，不同於北大、北京清華的招生辦直接打電話到家，更多的學校則是放出宣傳照或者宣傳影片來吸引高中畢業生。近日，南京大學的一張招生宣傳照片就引發網友熱議，照片中，一位穿露肚臍裝的小美女站在南京大學的大門前，胸前手持一張白紙，上面寫著：「你想不想讓我成為你的青春？」引發爭議。

「你想不想讓我成為你的青春？」「你想不想和我一起泡在圖書館，從早晨到夜晚？」大陸高考期間，很多大學也紛紛借高考話題開啓招生宣傳。不過，南京大學發布的「高顏值」學姐舉牌的招生宣傳，卻引發爭議。目前，南京大學官方微博已將帖子刪除。

南京大學在微博發布的文案內容為：南大學長學姐為高考生加油，千言萬語匯成一句話！我在南京大學等你。文案下配上九張青春洋溢的學生照片，其中兩張分別由身穿露臍裝的長髮女生舉牌和紮著雙馬尾女生舉牌的圖片，引發大陸網友質疑。

在微博上，有網友認為「泡」「成為你的青春」這種詞欠妥，加上拿這兩句招牌的正好是漂亮女生，是在打「擦邊球」，有「物化女性」之嫌。也有人認為，沒必要上綱上線：學校的初衷就是招生，女同學穿得很好看啊，時尚，也很青春活潑，沒必要過度解讀。

大陸大學用美女吸引網友關注的鼻祖應該是中國人民大學，2013年6月23日下午，中國人民大學網站主頁發出一幅美女畢業生單人照，在網上引發關注，大陸網友稱該女生為「人大女神」。人民大學網站的訪問量短時間內急速上升，一度癱瘓。