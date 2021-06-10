十四五規劃 上海未來1小時到鄰城

上海市政府8日發布「上海市綜合交通發展『十四五』規劃」，未來上海中心城60分鐘可達毗鄰城市，主要樞紐120分鐘可達長三角主要城市。

中新社報導，上海市副市長張為表示，「十四五」時期，上海綜合交通發展的總體思路是：持續完善以「樞紐型、功能性、網絡化、智能化、綠色化」為特徵的超大城市綜合交通體系建設，堅持「強樞紐、織網絡、提品質、優治理、促轉型」的發展策略。

「強樞紐，就是要繼續推進樞紐門戶功能升級、輻射引領能力增強、資源配置能級提升的航運中心建設。織網絡，就是要加快完善綜合立體的現代交通網。提品質，就是要滿足市民多樣化、多層次的出行需要，提供更高品質的交通運輸服務。優治理，就是要強化交通設施全生命周期管理，提升精細化治理能力和水平。促轉型，就是要大力推進交通領域綠色低碳發展和數字化轉型。」張為說。

為實現目標，規劃提出十項主要任務：第一，鞏固和提升國際海空樞紐能級。第二，加快完善多層次軌道交通網絡。第三，全方位提升客運、貨運服務品質。第四，持續優化完善道路系統功能。第五，建設功能完善的新城綜合交通系統。第六，加快構建重點地區交通體系。第七，提升交通精細化治理和安全管理能力。第八，加快建設智慧交通和新型基礎設施。第九，加速綠色低碳交通轉型發展。第十，進一步健全綜合交通保障機制。

其中，鐵路對外通道方面，上海要加快構建「五向十二線」幹線鐵路通道布局，實現上海中心城60分鐘可達毗鄰城市，主要樞紐120分鐘可達長三角主要城市。具體舉措包括：基本建成滬蘇湖鐵路、滬杭客專上海南聯絡線等項目等。

軌道交通方面，2025年，上海軌道交通市區線和市域（郊）鐵路運營總里程達960公里，保持大陸前列；中心城軌道交通站點600公尺半徑範圍內常住人口、就業崗位覆蓋比例分別達到55%、61%以上。