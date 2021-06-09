QS世界大學最新排名發布：北京清華全球第17、亞洲第3

6月9日，世界高等教育研究機構QS （Quacquarelli Symonds）發布2022世界大學排名完整榜單。今年的榜單中，首次有兩所中國大陸大學躋身世界前20，即北京清華大學和北京大學，分別排名全球第17和第18。

據澎湃新聞報導，麻省理工學院連續第10年獲得世界排名第一，牛津大學在2006年之後首次上升到世界第二名，而史丹佛大學和劍橋大學並列第三。

排名全球第五、第六、第七的分別是哈佛大學、加州理工大學和帝國理工學院。蘇黎世聯邦理工大學和倫敦大學學院並列第八。芝加哥大學排名全球第10。

2022QS世界大學排名共有58所中國大陸大學上榜，相較去年的榜單多出7所。其中，北京清華大學排名全球第17，亞洲第3名。北京大學排名全球第18，亞洲第4名。與去年相比，今年北京大學的世界排名上升了5位。這也是北京大學在2006年之後首次進入世界前20名。

除此之外，復旦大學排名全球第31名。浙江大學排名全球第45名，這也是浙江大學首次躋身世界前50名。上海交通大學並列第50。中國科學技術大學排名全球第98。同濟大學（全球第211名）和哈爾濱工業大學（全球並列第236名）首次進入世界前250名。

QS世界大學排名是目前全球查閱量最大的世界大學排名。今年的排名共有1300所院校上榜，是QS有史以來規模最大的一次世界大學排名。