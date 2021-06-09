快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

QS世界大學最新排名發布：北京清華全球第17、亞洲第3

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北京清華大學。澎湃新聞
北京清華大學。澎湃新聞

6月9日，世界高等教育研究機構QS （Quacquarelli Symonds）發布2022世界大學排名完整榜單。今年的榜單中，首次有兩所中國大陸大學躋身世界前20，即北京清華大學和北京大學，分別排名全球第17和第18。

據澎湃新聞報導，麻省理工學院連續第10年獲得世界排名第一，牛津大學在2006年之後首次上升到世界第二名，而史丹佛大學和劍橋大學並列第三。

排名全球第五、第六、第七的分別是哈佛大學、加州理工大學和帝國理工學院。蘇黎世聯邦理工大學和倫敦大學學院並列第八。芝加哥大學排名全球第10。

2022QS世界大學排名共有58所中國大陸大學上榜，相較去年的榜單多出7所。其中，北京清華大學排名全球第17，亞洲第3名。北京大學排名全球第18，亞洲第4名。與去年相比，今年北京大學的世界排名上升了5位。這也是北京大學在2006年之後首次進入世界前20名。

除此之外，復旦大學排名全球第31名。浙江大學排名全球第45名，這也是浙江大學首次躋身世界前50名。上海交通大學並列第50。中國科學技術大學排名全球第98。同濟大學（全球第211名）和哈爾濱工業大學（全球並列第236名）首次進入世界前250名。

QS世界大學排名是目前全球查閱量最大的世界大學排名。今年的排名共有1300所院校上榜，是QS有史以來規模最大的一次世界大學排名。

大學排名 北京大學

延伸閱讀

反合併...南京師大學生禁錮院長長達30小時 警方棍擊學生

QS世界大學排名台灣25校入榜再創新高 陽明交大卡中間

NBA／回鍋職掌魔術兵符？ 哈德威表示無意離開大學籃壇

入學1年僅遠距教學 日男大生要告大學索一半學費

相關新聞

QS世界大學最新排名發布：北京清華全球第17、亞洲第3

6月9日，世界高等教育研究機構QS （Quacquarelli Symonds）發布2022世界大學排名完整榜單。今年的...

童裝店賣排汗衣 拿甘馬慘案照宣傳遭轟「食人血饅頭 」

甘肅白銀馬拉松(甘馬)百公里越野賽因遭遇極端天氣，導致21名選手遇難，事件仍然歷歷在目。然而，北京「小藍象兒童排汗睡衣店...

李嘉誠催打疫苗 發2000萬港幣禮券…打針送樓奏效預約倍增

香港新冠病毒疫苗接種計畫已開展百餘天，商界持續響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，長江集團聯同李嘉誠基金會宣布大抽獎，...

女患糖尿病狂吃一斤荔枝頭暈噁心 糖代謝紊亂需就醫

現時為荔枝當季時節，加上近期價格大跌，吸引不少民眾買回家品嚐。然而，廣東惠州市一名女子近日吃了一斤多荔枝後，卻出現頭暈噁心等症狀，醫生解釋她是出現糖代謝紊亂。

大陸高考「潛規則」 穿紫內褲、旗袍 手拿向日葵

大陸全國高考（大學入學聯考）7日登場，盼望著子女成龍成鳳的家長們，想出各種花招祈福求好運。大陸幾乎各省市都有家長穿旗袍、買向日葵，甚至網路上紫色內褲被搶售一空，家長儼然比考生緊張。

貴南高鐵銀坡河特大橋 合龍

6月7日，隨著重達790噸的箱梁緩緩落下，標誌著由中鐵四局集團有限公司承建的貴（陽）南（寧）高鐵貴州段最長橋梁—銀坡河雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。