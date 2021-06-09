女患糖尿病狂吃一斤荔枝頭暈噁心 糖代謝紊亂需就醫

現時為荔枝當季時節，加上近期價格大跌，吸引不少民眾買回家品嚐。然而，廣東惠州市一名女子近日吃了一斤多荔枝後，卻出現頭暈噁心等症狀，醫生解釋她是出現糖代謝紊亂。

本身患有糖尿病、已很久未沾甜食的小趙（化名）日前經不起誘惑，買了一斤多荔枝大快朵頤起來，不一會兒就把荔枝吃光，可是她隨即出現頭暈、噁心、無力、發熱等症狀，於是到惠州市第一人民醫院就診。該院內分泌科副主任醫師彭林平表示，小趙進食完大量荔枝後出現了高血糖伴有糖尿病酮症，這類人主要是長期血糖控制不佳，在大量進食水果後會出現果糖不耐症，導致糖代謝紊亂。

醫生解釋，正常人產生的酮體很快就被利用，在血中含量極微，但是糖尿病患者本就因胰島素相對不足等因素而不能正常利用葡萄糖，加上短時間內大量攝入糖分，便令大量酮體容易積聚體內。他強調除了荔枝，糖尿病患者挑選水果時要規避醣類高的品類。

此外，醫生提及近年在盛產荔枝的地方，豐收時節頻有因進食荔枝導致低血糖性腦病（俗稱荔枝病）案例的新聞，其臨床症狀包括嘔吐、心慌、出汗、頭暈、四肢發冷、顫抖等，嚴重的急性致命性腦病表現為昏迷和抽搐等。每年相關案例中，以兒童的病例佔比最高，且死亡率達逾30%。

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文章授權轉載自《香港01》