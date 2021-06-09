貴南高鐵銀坡河特大橋 合龍

6月7日，隨著重達790噸的箱梁緩緩落下，標誌著由中鐵四局集團有限公司承建的貴（陽）南（寧）高鐵貴州段最長橋梁—銀坡河雙線特大橋順利合龍。

中新社報導，銀坡河雙線特大橋位於貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣境內，橫跨銀坡河。該橋橋址區山勢起伏、坡度變化較大，橋下地質多為泥質灰岩、灰岩夾頁岩，屬岩溶地貌。銀坡河雙線特大橋橋梁全長3399.49米，為雙線高速鐵路特大橋，全橋孔跨布置為簡支箱梁，其中56米節段預制膠結拼裝簡支箱梁單孔重近2200噸，採用移動支架造橋機拼裝施工。

新建貴陽至南寧鐵路，是中國中長期鐵路網規畫中「八縱八橫」高速鐵路主通道包頭至海口通道的重要組成路段，也是中國西南地區首條設計時速350公里的高速鐵路。

貴南高鐵建成之後，將與成（成都）貴（貴陽）高鐵、貴（貴陽）廣（廣州）高鐵等共同構成四川、重慶、貴州及中國西北地區至中國華南沿海地區間旅客交流的快速鐵路通道，形成與南寧、北部灣、海南及東盟國家等地區旅客交流的便捷主通道。