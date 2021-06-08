因應疫情！福州開啟「台胞健保核銷」服務業務

「台胞健保核銷」服務業務6月8日在福州開啟。福州市醫療保障基金中心台胞服務窗口及榕台人才交流驛站為在福州的台胞引入泰康保險、台陸通等社會機構，市場化運營，為台胞的健保核銷提供業務諮詢、收件代辦、進度查詢等線上線下服務，解決了特別是新冠疫情發生後，兩岸人員往來不便，台胞健保報銷存在更多不便利的痛點問題，台胞們紛紛點讚。

據香港文匯網，福州市台協會會長陳奕廷指出，在福州參保台灣健康保險的台胞，如果在大陸就醫，產生的醫療費用需自行墊付後回台報銷核退，存在程序不明、手續繁瑣等問題。而現今更是因為疫情原因，兩岸人員往來不便，台胞健保報銷存在更多不便利。

陳奕廷介紹，本次泰康保險、台陸通針對台胞健保核銷的「痛點」，為在福州的台胞提供相關服務各具特色：泰康保險側重線下面對面服務，可為台胞提供預約上門取件業務；台陸通利用移動互聯網平台優勢，可在「台陸通」APP軟件上諮詢辦理業務，並線上查詢辦理進度。

在啟動儀式現場，懷有七個月身孕的台胞胡文麗諮詢了關於分娩的健保核銷事宜。因為疫情關係，胡文麗無法回台灣分娩，要在福州產子。前幾日她通過「台陸通」APP上得知福州將為台胞開通健保核銷服務，在現場諮詢了工作人員後，胡文麗表示「很激動，也安心了。這是一項雪中送炭的服務，非常便民。」

台籍醫生、福州市台協會醫療服務委員會主委陳柏叡表示，福州台胞開通健保核銷服務，將有利於促進兩岸融合發展。

去年3月，廈門市醫療保障中心台胞服務站已在廈門大學附屬中山醫院與廈門弘愛醫院同時掛牌成立。新成立的服務站為在廈就醫的台胞提供「一站式」代辦健保報銷業務。