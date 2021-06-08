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永豐餘揚州廠火災所幸無傷亡 損失九百萬人民幣
永豐餘子公司工紙揚州廠七日晚上發生火災，沒有人員傷亡，紙機未被波及仍可正常生產。據了解，7日晚上九時廿分左右工廠開始起火燃燒，原因不明；由於廠內原料和成品都是易燃物，8日凌晨1時30分火勢被完全控制，早上6時40分基本撲滅，無人傷亡，損失估計在人民幣900萬元左右。
永豐餘子公司—永豐餘工紙揚州廠，7日晚間9時20發現一號倉庫起火，報警後揚州消防隊於10分鐘後抵達倉庫滅火，並於晚間11時控制火勢。
據悉，大火造成一號倉庫全毀，但無人員傷亡，火勢也並未延燒，其他倉庫及紙機未受波及，仍可正常生產。目前財產損失，估計不超過900萬人民幣，後續將配合消防調查並進行保險理賠作業。
永豐餘集團表示，對揚州各級官員、台辦官員會同消防救災人員，第一時間趕到現場協助救災，永豐餘工紙揚州廠深表感激。
揚州廠區是永豐餘在大陸的重要基地，目前有工業用紙、家庭用紙及生物製漿廠三大部份，年產能破百萬噸。其中，工業用紙有3部紙機，主要生產牛皮面紙、牛皮芯紙，提升大陸各紙器廠所需原紙並提升紙器競爭力；家庭用紙則設有4部紙機；還有永豐餘投入12年研究的生物製漿廠，可使過去被燃燒廢棄的秸稈轉化成綠色環保的包裝材料，年產逾6.6萬噸。
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