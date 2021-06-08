快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐餘揚州廠火災所幸無傷亡 損失九百萬人民幣

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
永豐餘造紙（揚州）有限公司。圖／新浪微博資料照片
永豐餘造紙（揚州）有限公司。圖／新浪微博資料照片

永豐餘子公司工紙揚州廠七日晚上發生火災，沒有人員傷亡，紙機未被波及仍可正常生產。據了解，7日晚上九時廿分左右工廠開始起火燃燒，原因不明；由於廠內原料和成品都是易燃物，8日凌晨1時30分火勢被完全控制，早上6時40分基本撲滅，無人傷亡，損失估計在人民幣900萬元左右。

永豐餘子公司—永豐餘工紙揚州廠，7日晚間9時20發現一號倉庫起火，報警後揚州消防隊於10分鐘後抵達倉庫滅火，並於晚間11時控制火勢。

據悉，大火造成一號倉庫全毀，但無人員傷亡，火勢也並未延燒，其他倉庫及紙機未受波及，仍可正常生產。目前財產損失，估計不超過900萬人民幣，後續將配合消防調查並進行保險理賠作業。

永豐餘集團表示，對揚州各級官員、台辦官員會同消防救災人員，第一時間趕到現場協助救災，永豐餘工紙揚州廠深表感激。

揚州廠區是永豐餘在大陸的重要基地，目前有工業用紙、家庭用紙及生物製漿廠三大部份，年產能破百萬噸。其中，工業用紙有3部紙機，主要生產牛皮面紙、牛皮芯紙，提升大陸各紙器廠所需原紙並提升紙器競爭力；家庭用紙則設有4部紙機；還有永豐餘投入12年研究的生物製漿廠，可使過去被燃燒廢棄的秸稈轉化成綠色環保的包裝材料，年產逾6.6萬噸。

人民幣 競爭力

延伸閱讀

防疫新作為 消防安全設備圖說台南展開線上審查

無人在家套房突然起火 竟是3隻貓嚙咬電線惹的禍

法人加持股 領軍衝鋒

永豐餘、萬潤 四檔放閃

相關新聞

中國高考生上網作弊 官方：5G訊號未被屏障

中國高考（大學入學考試）7日登場，武漢一處考場傳出考生用5G手機上網作弊。官方回應，可能是因為考場的設備沒有效屏障5G訊...

考古重大發現！四川成都發現疑似4500年前水稻田

大陸考古又有重大發現。大陸成都文物考古研究院7日公布四川成都新津寶墩古城遺址最新田野考古發掘成果，考古人員發現疑似成都平...

「淘寶一姐」薇婭 夫婦倆被爆身價高達90億元

「淘寶一姐」薇婭剛因售賣山寨潮牌聯名產品致歉，其丈夫公司又因涉嫌違反「食品、化妝品等宣傳功效」，遭罰沒款人民幣53萬元。

廈門新增境外輸入確診 2例來自台灣

廈門衛健委官網今（8）日通報，廈門市7日新增境外輸入新冠肺炎確診病例2例（英國1例，台灣1例），新增境外輸入無症狀感染者...

永豐餘揚州廠火災 無人傷亡 損失九百萬人民幣

永豐餘子公司工紙揚州廠七日晚上發生火災，沒有人員傷亡，紙機未被波及仍可正常生產。據了解，7日晚上九時廿分左右工廠開始起火...

走累了！雲南野象群「逛吃」到昆明 就在林地睡覺休息

中國大陸雲南省的15頭亞洲野象3月從西雙版納出發，一路向北「逛吃」跋涉500多公里，2日進入省會昆明市近郊。據7日晚間更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。