考古重大發現！四川成都發現疑似4500年前水稻田

大陸考古又有重大發現。大陸成都文物考古研究院7日公布四川成都新津寶墩古城遺址最新田野考古發掘成果，考古人員發現疑似成都平原最早的、4500年前水稻田遺跡。考古人員還在寶墩古城遺址首次確認發現約4500年前成都平原最早的房屋竹零件，這種「竹骨泥牆」的建築也延續到三星堆文化時期。

華西都市報報導，位於成都新津的寶墩古城遺址是大陸長江上游地區時代最早、面積最大的史前城址，也是成都平原上人類第一次大規模定居生活的地點。寶墩古城還是成都平原稻作文明發源地，奠定了古蜀文明乃至「天府之國」農耕文明的經濟基礎。

在之前的考古中，寶墩古城遺址發現了4500年前的碳化水稻、黍、粟及其他植物遺存，透過不同遺跡水稻、黍、粟出土比例分析，確認了寶墩時期先民農業經濟結構以稻穀為主、兼種粟和黍，同時採集野豌豆、薏苡屬等植物作為補充。

那寶墩先民是如何種植水稻的？當時水稻種植在哪些區域？去年到今年，考古人員在地面2公尺以下，找到一層水平地層，該地層從西北向東南發掘區外延伸，出乎意料的是，與常見的人類生活地層相比，該地層較為純淨，幾乎看不到人類遺留的陶片、紅燒土、碳屑等遺物，且地層土質為淤泥。考古人員還發現，該地層淤泥中有大量鐵錳結核，而鐵錳結核需要在飽氧與厭氧交替的環境中才能形成，成都文物考古研究院寶墩工作站副站長唐淼說，這個訊息顯示，該地層不是簡單的湖沼堆積，可能與水稻種植有一定關係，考古人員在該地層中採集了兩件土樣標本送檢。

唐淼指出，在此次考古發掘中，發現了1條與該區域相連通的水溝遺跡、1條疑似田埂遺跡、多處疑似水稻根窩遺跡，土樣標本檢測結果顯示，該地層中有水稻植矽體分布，而且是主要農作物類型，從生物指標來看，該地層可以判定為水稻田。

唐淼說，為了進一步驗證初步判斷，他們對該地層土進行了系統採樣，透過綜合檢測研究，加強對該區為水稻田的認定。如果檢測結果是肯定的，這將是成都平原迄今為止發現的最早的水稻田，也是長江上游流域首次發現4500年前的水稻田遺跡。

此外，考古人員在台地邊緣倒塌的紅燒土基址中發現了6枚碳化竹片。唐淼表示，竹片出土的那一刻，內心是無比激動的，說了這麼多年的竹（木）骨泥牆基槽式建築，大多是根據建築遺跡留下的痕跡推測，4500年前的碳化竹質建築構件，最直接地證明了竹骨泥牆的存在。

唐淼介紹，寶墩古城開啟成都城市文明，為早期國家的形成及文明的萌發孕育了胚胎，寶墩文化時期積累的挖壕築城、治水、水稻栽培、家畜養殖等經驗，為寶墩文化後期和三星堆文化時期古城址的修築、生業經濟的發展提供了技術支撐。因此，寶墩古城遺址是成都平原城市文明的起源地，是成都平原邁進文明門檻和長江上游文明起源的歷史見證，也是研究古蜀文明和中華文明的重要基石。