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廈門新增境外輸入確診 2例來自台灣

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
廈門7日新增境外輸入新冠確診2例來自台灣。中新社資料照片
廈門7日新增境外輸入新冠確診2例來自台灣。中新社資料照片

廈門衛健委官網今（8）日通報，廈門市7日新增境外輸入新冠肺炎確診病例2例（英國1例，台灣1例），新增境外輸入無症狀感染者1例（來自台灣）。

通報指出，來自台灣的陳姓人士6日乘航班MF882抵達廈門。入關後即被集中隔離醫學觀察，7日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已進行隔離醫學觀察。

另一名境外輸入無症狀感染者為來自台灣的林姓人士，3日乘航班MF882抵達廈門。入關後即被集中隔離醫學觀察，6日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，目前也在醫院隔離觀察中。

通報指出，截至7日，廈門市累計境外輸入新冠肺炎確診病例241例，其中來自台灣的有11例。

新冠肺炎 廈門

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