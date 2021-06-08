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陸女於衛生棉發現針頭 嚇壞：萬一我沒看到...

香港01 / 朱加樟
有消費者購買品牌「七度空間」的衛生棉，發現衛生棉裡有針頭，引起網友熱議。圖／取自微博
有消費者購買品牌「七度空間」的衛生棉，發現衛生棉裡有針頭，引起網友熱議。圖／取自微博

近日，江西一名女子爆料稱自己購買的衛生棉內發現針頭，約有正常針的三分之一長。涉事的女性衛生用品品牌「七度空間」於6日深夜公開致歉，表示對「衛生棉中發現針頭」一事緊急調查，調查清楚後將第一時間公布調查結果。

據青島廣電點時新聞先前報導，當事人唐女士稱，剛打開衛生棉準備使用時發現有異物，撕開後發現一個針頭。唐女士表示，她只想知道針頭存在的時間和原因，也想提醒所有使用者多留意。

網傳影片顯示，唐女士撕開衛生棉包裝時發現，有針頭穿透該衛生棉。唐女士稱：「如果在我沒看到它的情況下，使用了它，可能就刺到肉裡了。」

品牌「七度空間」已緊急展開調查，調查清楚後將於第一時間公布資訊。圖／取自微博
品牌「七度空間」已緊急展開調查，調查清楚後將於第一時間公布資訊。圖／取自微博

6日深夜，「七度空間」在官方微博就該事件公開聲明。七度空間表示，給消費者們造成困擾，深感抱歉。在收到消費者反饋後，公司第一時間成立專門工作小組對該事件緊急進行調查，並與消費者取得聯繫，在進行具體情況的溝通以及內部相關調查。調查清楚後，將第一時間公布調查結果。

公開資料顯示，七度空間創立於2002年，是福建恒安集團有限公司旗下女性衛生用品品牌。根據官網介紹，恒安集團創立於1985年，是國內生活用紙和婦幼衛生用品製造商，港股上市名稱為「恒安國際」。

外包裝未發現針眼

《新京報》報導指，唐女士表示，廠家代表現場檢查後稱，產品的包裝為正品並且是完整的，外包裝未發現針眼。生產流程中有金屬探測這一環節，尚不能確認裡面的產品是否為正品。目前，唐女士與廠家代表達成一致，7日由第三方檢測機構證明產品的真實性，再由廠家帶回檢測查出問題產生原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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