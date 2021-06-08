長者團參觀墓地 推銷員祝「滿載而歸」引熱議　

長遠來看，我們都是死人！今時今日死亡已非不能談及的禁忌，不少長者更會預先準備身後事。近日陸網瘋傳一段短片，可見大批長者烈日下到一處墓地參觀，期間女推銷員介紹墓地時，向一眾公公婆婆高呼「希望大家滿載而歸」，引來網友熱議。不少人質疑推銷員用詞不當，事件更引來當地民政局的回應，表示將會了解相關人士有否違規。

有香港網友亦嘲笑該推銷員說錯話，更稱：「這樣跟唱《一事無成》去鼓勵失業家庭有什麼分別？」借機嘲諷歌手周柏豪與鄭融早前在慈善節目中選錯歌。

陸媒報導，數十名長者先前於雲南昆明晉寧區一個墓園參觀，過程中女推銷員的介紹講話引來網友熱議。片中可見，多名長者於一排排墓碑前席地而坐，多人戴着太陽帽，亦有人自備椅子及撐雨傘遮太陽。

期間女推銷員拿起大聲公，站於眾人前方介紹墓地資料，並歡迎一眾長者：「歡迎叔叔阿姨，非常高興和大家來到晉龍如意園度過一個愉快的周末，也希望大家能夠滿載而歸、豐收碩果。」不少長者們聞言也有回應，但推銷員似乎還未滿意，遂再拿大聲公高呼：「你看這掌聲都沒有，怎麼好？」在場人士隨即大聲和應：「好！」並大聲拍掌以示鼓勵。

近日路網瘋傳一段影片，長者在大熱天去一處墓地參觀時，女推銷員高呼「希望大家滿載而歸」，引起網友熱議。。圖／取自 騰訊

影片曝光後引起熱議，不少網友批評推銷員用字不當，認為做生意時也要兼顧長者的心情，不應於墓地祝福眾人「滿載而歸」，「賺錢可以不要臉，但是不能沒底線」、「滿載而歸，載什麼，墳土嗎？」。事件其後更引起當地政府部門關注，晉寧民政局表示將會了解情況，如政業於推銷或經營過程中有違規情況，將會按照政府要求及法例處理。

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文章授權轉載自《香港01》