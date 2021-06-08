首屆生態博覽會 西寧開幕

由中國商務部、生態環境部、中國國際貿易促進委員會、青海省人民政府共同主辦的首屆中國(青海)國際生態博覽會(以下簡稱首屆生態博覽會)6日在青海西寧開幕。共有800多家大陸國內外企業參展，集中展示國內外生態建設和生態產業發展經驗成果和青海生態文明建設的實踐成果。

中新社報導，首屆生態博覽會以「共建生態文明共享發展成果」為主題，大陸商務部副部長錢克明表示，近年來，青海始終堅持生態立省，把生態作為最寶貴的財富，建成了中國面積最大的循環經濟試驗區，可再生能源的裝機和發電量居全國首位，清潔能源供電創造了世界紀錄，綠色發展已經成為青海推動高質量發展的重要組成部分。

他說，商務部將推進綠色流通和消費、綠色貿易和投資，深化綠色一帶一路合作，與青海和各主辦單位一道，共同辦好、發揮好生態博覽會的平台作用，宣傳青海獨特的生態優勢，支持青海加快對外開放步伐，促進青海內陸高原開放型經濟體系建設，架起青海與世界各國生態文明建設溝通聯繫的橋樑。

全球風能理事會首席執行官BenBackwell通過視頻表示，2020年是全球風能產業歷史上最好的一年，同比增長高達53%，世界範圍內新設置的風力設備發電量超過了93吉瓦，表明了風能產業驚人的韌性。中國是世界上最大的風能市場，在2020年全球新增風能設備中，中國占據了一半以上，而青海是中國風能和太陽能發展的領先省份之一，已有一半以上的電力靠可再生能源生產，希望大陸十四五計畫結束時，青海能够成為世界知名的可再生與生態發展典範。