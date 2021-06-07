快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海復旦大學教師疑不滿遭解聘 持刀砍死某學院書記

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海復旦大學驚傳教師持刀殺人事件，據悉，受害者是復旦某學院黨委書記。（取自復旦大學官方微信）
上海復旦大學驚傳教師持刀殺人事件，據悉，受害者是復旦某學院黨委書記。（取自復旦大學官方微信）

上海公安局文保分局7日晚間發布通報稱，7日14時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。上海市公安局並未詳細說明，但據悉，不幸身亡的是復旦大學某學院的王姓黨委書記，犯嫌則是該學院一名姜姓教師。

上海公安的通報稱，「民警迅速到場將犯罪嫌疑人姜某（男，39歲，該校教師）控制，經120現場確認，被害人王某（男，49歲，系姜某同事）已死亡。經初步審訊，姜某自述因工作關係對被害人懷恨在心，故對其實施侵害。現姜某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。」

一名復旦大學教授表示，邯鄲路上的大學就只有復旦大學。許多上海網友也在上海公安的這則微博下方留言稱，「直接報復旦有這麼難嗎？」「楊浦區邯鄲路某大學...還有別的大學嗎？」

消息人士表示，被害人為復旦大學某學院黨委書記，目前該學院網站已經關閉。嫌犯為該學院姜姓教師，早前透過人才引進計劃進入復旦，聘用期限六年。但姜姓教師因科研任務未能達標，在學院即將宣布解聘前，行兇將學院黨委書記殺害。

上海 公安 復旦大學

延伸閱讀

大規模示威後 匈牙利據報延後復旦大學建校計畫

大陸防疫為何如此「完美」？張文宏：與中國文化有關

布達佩斯市長反制復旦大學分校計畫 陸方抗議

葡萄王生技5月合併營收再度雙位數成長 年增18.5%破同期新高

相關新聞

上海復旦大學教師持刀 割喉學院書記

上海復旦大學發生教師殺教師凶案，數學學院的姜姓教師疑因不滿工作問題，7日下午二點多持刀將數學學院王姓書記殺害。姜姓教師已...

上海復旦大學教師疑不滿遭解聘 持刀砍死某學院書記

上海市公安局文保分局7日晚間發布通報稱，7日14時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。上海市公安局並未...

大陸啟用無人車隊 為隔離區居民運送民生物資

大陸廣州爆發本土疫情，為防控疫情擴散，大陸啟用無人車隊運送民生物資給隔離區內的市民。這些自動駕駛車輛沒有方向盤，車前的雷...

影音平台掀長短之爭 人人視頻突下架 追劇網友傻眼

6日早上，「人人視頻下架」消息衝上微博熱搜，媒體證窴，人人視頻已從App store、快看下架。由於騰訊公司副總裁孫忠懷...

賣4厘米槍形鑰匙扣 廈門男判3年 網友：這玩意算槍？

廈門人李男通過網路，從國外購買一把4厘米長的槍形鑰匙扣，並委託他人仿製、售賣；之後，李男因涉嫌非法買賣槍支罪被逮捕，日前...

超越「八尾金魚」 常玉「群馬」拍出2.07億人民幣天價

中國已故旅法畫家常玉的油畫「群馬」，5日晚上在北京拍賣會上以2.07億元人民幣（約3237萬美元）成交，超越2021年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。