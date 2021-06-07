上海復旦大學教師疑不滿遭解聘 持刀砍死某學院書記

上海市公安局文保分局7日晚間發布通報稱，7日14時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。上海市公安局並未詳細說明，但據悉，不幸身亡的是復旦大學某學院的王姓黨委書記，犯嫌則是該學院一名姜姓教師。

上海公安的通報稱，「民警迅速到場將犯罪嫌疑人姜某（男，39歲，該校教師）控制，經120現場確認，被害人王某（男，49歲，系姜某同事）已死亡。經初步審訊，姜某自述因工作關係對被害人懷恨在心，故對其實施侵害。現姜某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。」

一名復旦大學教授表示，邯鄲路上的大學就只有復旦大學。許多上海網友也在上海公安的這則微博下方留言稱，「直接報復旦有這麼難嗎？」「楊浦區邯鄲路某大學...還有別的大學嗎？」

消息人士表示，被害人為復旦大學某學院黨委書記，目前該學院網站已經關閉。嫌犯為該學院姜姓教師，早前透過人才引進計劃進入復旦，聘用期限六年。但姜姓教師因科研任務未能達標，在學院即將宣布解聘前，行兇將學院黨委書記殺害。