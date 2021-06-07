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大陸啟用無人車隊 為隔離區居民運送民生物資
大陸廣州爆發本土疫情，為防控疫情擴散，大陸啟用無人車隊運送民生物資給隔離區內的市民。這些自動駕駛車輛沒有方向盤，車前的雷射雷達像眼睛和耳朵一樣靈活避障，能處理各種複雜的城市交通路況，每次可運輸數百公斤物資，行駛速度每小時40公里。
中新社報導，廣州荔灣區目前是大陸新冠肺炎爆發疫區，多處社區與道路被管控，居民不能外出。為供應民生必須品，同時避免防疫與工作人員交叉感染風險，當局出動由無人駕駛小巴和無人駕駛出租車組成的抗疫車隊。無人車隊車上均不配備任何人員，可以實現在封控區（隔離區）域內的全無人駕駛和連續多趟運輸。
廣州無人駕駛出行公司相關負責人區錦燕稱，無人駕駛汽車原本可載十人，因疫情需要改用來運送急需物品，例如柴米油鹽等生活用品。市民站在封鎖線外，在表格上填好收件人的信息後，再把裝有物資的箱子傳遞給工作人員。此外，還有各種緊急用品，「有給封控區內送安胎藥的市民，也有市民給在家隔離的父親送去治療糖尿病的藥」。
他說，在封控區內的居民不僅需要基本生活物資的補給，當中也有嬰兒、孕婦、老人、長期病患者等需要提供特殊照顧的人群，滿足上述人群的緊急需求的物資是無人駕駛運送的重點。
這些載著生活物資的無人駕駛小巴向已設定好的封控區目的地出發，到達第一個物資卸貨點，車門自動打開，穿著防護服的接收人員上車取貨。5分鐘後，接收人員帶著物資下車，按一下關門按鈕後，車輛開往下一個卸貨點。
區錦燕稱，出行全程的公司後台會有工程師觀察監控，保證車輛行駛安全，車輛每次來回，就會進行內外消殺，保證封控區域外面的工作人員安全。
「如果是物流車司機進入隔離區，健康碼會變成紅碼，影響到司機日後的出行，而自動駕駛車輛則不存在這些問題，解決隔離區物資運輸的難題」。
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