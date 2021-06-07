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疫情遇上大考 廣州2染疫學生醫院應試

中央社 / 台北7日電

中國的大學入學考試今天登場，廣州2名核酸檢測陽性的考生也在醫院應考，監考人員透過監視器監考，2名考生交回的試卷並經消毒處理。

廣州日報大洋網報導，這兩名考生中，一名是17歲的無症狀感染者，他的精神狀態、胃口等各方面都不錯；另一名學生確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）並有低燒，已給予醫學處理，整體情況也不錯。

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮說，醫院專門安排了心理輔導醫生，給這兩名考生心理輔導，使其安心參加考試，而考生的情緒也非常穩定。

這所醫院開闢了4間病房作為考場。考場內一人一桌一椅，並安裝了監視器供監考人員觀看。另有醫護人員協助進入病房宣讀考生須知、收發試卷以及在必要時進行干預和處理。

為避免感染，考試結束後，先由醫護人員對試卷和答題卡進行消毒，再將試卷和答題卡裝入試卷袋並密封後交回給監考員。

2021年廣州市普通高考（大學入學考試）考生報名人數共5.49萬名，全市高三考生確診病例1人，新增復核陽性1人，即上述在醫院應考的2人；相關確診者的密切接觸者及次密接者均安排考點，實現「應考盡考」。

監視器 醫護人員 COVID-19

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