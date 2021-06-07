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大陸虛擬偶像市值達2千億人民幣 直播上架費超過真人

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸虛擬主播絆愛，擁有許多粉絲。（每日頭條）
大陸虛擬主播絆愛，擁有許多粉絲。（每日頭條）

中國大陸虛擬偶像崛起，成為人氣新星，而且它們吸金能力更勝真人，有人估計虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元人民幣，例如二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣，遠勝真人的當紅帶貨主播如羅永浩、李佳琦和薇婭。

據新京報報導，二次元偶像熱潮，在中國大陸急速發展。根據愛奇藝《2019虛擬偶像觀察報告》，中國大陸現有約4億人在關注或準備關注虛擬偶像，95後的二次元用戶滲透率達64%；去年虛擬偶像的市場價值估計達2,000億元，較去年翻了一倍。

洛天依作為中國首個虛擬歌姬在2012年「誕生」，去年5月還跨足直播界，在線觀眾一度達270萬，近200萬人打賞互動。洛天依的淘寶直播上架費有傳高達90萬元，遠超薇婭、李佳琦、羅永浩等人氣真人網紅。有傳薇婭和李佳琦的上架費約5至8萬元，羅永浩的上架費則約60萬元。

據36氪報導指出，有些虛擬偶像，每分鐘收入6萬元，而且廣告不斷，收入隨時較真人明星更強，像外國的虛擬網紅Lil Miquela，在Instagram便有超過300萬粉絲，代言多個奢侈品，例如Chanel、 Prada、Vetements及Supreme等，去年收入便超過1,000萬美元。

虛擬網紅的帶貨能力也不斷提升，有報導指出，去年4月「我是不白吃」在抖音直播中的銷售額達866.9萬元，累計觀看數突破109萬。

帶貨之外，虛擬偶像的演唱會也火速發展。中國大陸首個虛擬偶像線下演唱會品牌BML-VR，B站去年12月舉行的全息演唱會，直播在線人氣峯值突破1,087萬，較2019年的666萬人，大幅增長。

虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元人民幣。（每日頭條）
虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元人民幣。（每日頭條）
二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣，遠超過李佳琦。（每日頭條）
二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣，遠超過李佳琦。（每日頭條）

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