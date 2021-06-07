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因疫情華南出口大塞港 貨物轉香港物流公司嘆缺司機

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
鹽田、蛇口和南沙大塞港，對香港跨境物流業是利多，但是港企感嘆缺乏司機。圖為文錦渡口岸跨境貨車進入深圳。（香港文匯網）
鹽田、蛇口和南沙大塞港，對香港跨境物流業是利多，但是港企感嘆缺乏司機。圖為文錦渡口岸跨境貨車進入深圳。（香港文匯網）

目前，由於廣東疫情嚴重，廣州許多區域被封閉，導致華南大量貨物經過鹽田港出口受阻，許多物流公司將貨物轉運到蛇口港和南沙港，也同樣出現塞港現象。許多物流公司只得通過跨境貨車運輸到香港一些碼頭出口，以緩解華南港口的困境。

據香港文匯網，香港物流商會副主席、滙豐物流控股有限公司董事長陳富泉指出，公司在香港有十多輛跨境貨車，因為鹽田港、蛇口港和南沙港塞港，現在他們跨境貨車生意都增長了不少，令他喜上眉梢，近期很多貨櫃都轉到香港碼頭出口，跨境貨運業務因此有了一些增長。

但是，令他頭疼的是公司缺乏香港籍跨境司機，現在隨着許多年長司機年老退休，年輕人不願意從事這一行業，導致行業青黃不接，現在香港很多跨境貨車公司都缺乏跨境司機，這使他們業務受到了不少影響。

從事跨境物流業務的恆峰物流總經理劉明表示，最近有部分不能從鹽田港、蛇口港出口的貨物通過他們跨境貨車運輸到香港碼頭處理，但是目前這類業務並沒有特別迅猛的增長。鴻秦信物流董事長李輝表示，華南出現大塞港，將對跨境貨運公司是利多，公司因此可以接獲一些大灣區貨物轉道香港碼頭出口。

香港 碼頭

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