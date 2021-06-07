快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸大學入學考今登場 共1078萬人報考

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
2021年大陸大學入學考試今天登場，有考生在入場前和家長擁抱。（新浪微博照片）
2021年大陸大學入學考試今天登場，有考生在入場前和家長擁抱。（新浪微博照片）

大陸高考（大學入學考試）今起登場，全大陸共1,078萬人報考。今日開考的是語文及數學，明日則是文科或理科綜合以及外語，部分科目安排在周三及周四進行。當局已做好防疫安排，包括所有前線考務工作人員都要接種新冠疫苗，考試期間亦將嚴格落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

據星島網，近日出現本土疫情的廣州，當局加強考場防疫工作，要求在高風險地區及封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所及考場，並禁止離開有關地區或區域。

廣州市招考辦呼籲家長，不要到考場門口聚集，有住宿條件的中學，考生應統一在校內住宿，直至考試結束，而其餘考生亦應避免去人群聚集的場所，以及減少在外就餐。

另外，北京今年有逾5萬名考生，當局要求一線考務人員須全部接種疫苗，全體工作人員須持有7天內的核酸檢測陰性證明，考生亦在應考前14天進行健康監測。在北京海淀區，所有試卷於清晨已由考試中心，經押運車輛運往考場，每輛車上都有民警全程押運，確保試卷絕對安全。據指出，每輛押運車都裝上定位系統，車輛的行駛動態會即時顯示在考試中心。

新冠疫苗 北京

延伸閱讀

防疫尖兵 新北里鄰長 守護社區不鬆懈

上千萬考生應試！陸大學入學考試明登場 各地加強防疫

籃球／奧運3對3大學資格賽 中華女籃擊敗伊朗首勝開張

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

相關新聞

上海復旦大學教師持刀 割喉學院書記

上海復旦大學發生教師殺教師凶案，數學學院的姜姓教師疑因不滿工作問題，7日下午二點多持刀將數學學院王姓書記殺害。姜姓教師已...

上海復旦大學教師疑不滿遭解聘 持刀砍死某學院書記

上海市公安局文保分局7日晚間發布通報稱，7日14時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。上海市公安局並未...

大陸啟用無人車隊 為隔離區居民運送民生物資

大陸廣州爆發本土疫情，為防控疫情擴散，大陸啟用無人車隊運送民生物資給隔離區內的市民。這些自動駕駛車輛沒有方向盤，車前的雷...

影音平台掀長短之爭 人人視頻突下架 追劇網友傻眼

6日早上，「人人視頻下架」消息衝上微博熱搜，媒體證窴，人人視頻已從App store、快看下架。由於騰訊公司副總裁孫忠懷...

賣4厘米槍形鑰匙扣 廈門男判3年 網友：這玩意算槍？

廈門人李男通過網路，從國外購買一把4厘米長的槍形鑰匙扣，並委託他人仿製、售賣；之後，李男因涉嫌非法買賣槍支罪被逮捕，日前...

超越「八尾金魚」 常玉「群馬」拍出2.07億人民幣天價

中國已故旅法畫家常玉的油畫「群馬」，5日晚上在北京拍賣會上以2.07億元人民幣（約3237萬美元）成交，超越2021年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。