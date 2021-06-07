陸大學入學考今登場 共1078萬人報考

大陸高考（大學入學考試）今起登場，全大陸共1,078萬人報考。今日開考的是語文及數學，明日則是文科或理科綜合以及外語，部分科目安排在周三及周四進行。當局已做好防疫安排，包括所有前線考務工作人員都要接種新冠疫苗，考試期間亦將嚴格落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

據星島網，近日出現本土疫情的廣州，當局加強考場防疫工作，要求在高風險地區及封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所及考場，並禁止離開有關地區或區域。

廣州市招考辦呼籲家長，不要到考場門口聚集，有住宿條件的中學，考生應統一在校內住宿，直至考試結束，而其餘考生亦應避免去人群聚集的場所，以及減少在外就餐。

另外，北京今年有逾5萬名考生，當局要求一線考務人員須全部接種疫苗，全體工作人員須持有7天內的核酸檢測陰性證明，考生亦在應考前14天進行健康監測。在北京海淀區，所有試卷於清晨已由考試中心，經押運車輛運往考場，每輛車上都有民警全程押運，確保試卷絕對安全。據指出，每輛押運車都裝上定位系統，車輛的行駛動態會即時顯示在考試中心。