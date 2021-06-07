上海夜生活節開鑼 博物館夜派對

周末傍晚，一場「博物館夜派對」在上海思南公館火熱上演。匯集30餘家博物館及知名文化品牌IP的文創集市上，千餘件人氣文創周邊琳瑯滿目，供市民遊客入手心儀好物。

中新社報導，第二屆「上海夜生活節」圍繞「夜購、夜娛、夜遊、夜秀、夜食、夜讀、夜動」7大主題板塊，5日起在上海全城展開。作為本屆「上海夜生活節」的重要部分，本周末的「思南夜派對」以「發現博物館」為題，在被譽為「露天博物館」的思南公館，開啟了一場漫遊博物館奇妙旅程。

上海博物館、上海汽車博物館、上海電影博物館等諸多網紅博物館及高人氣文化IP在此精采亮相，如上海博物館特邀「珂羅版書畫複製技藝」傳承人現場展示精心複製的書畫作品；上海汽車博物館特別編排了「與車共舞」特色展演等。

上海市文化和旅遊局博物館處相關負責人表示，不少博物館都「藏於深巷」，希望能通過這樣成規模進駐商圈的形式，為公眾打開博物館的大門，從文創入手，吸引更多人瞭解博物館、愛上博物館、走進博物館。

「『夜派對』只是一個開場。」據透露，未來3個月周五或周六晚間，上海全市近30家博物館將開展各類「博物館奇妙夜」活動，供觀眾體驗「展覽+活動+文創」的綜合性夜場。