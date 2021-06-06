「火眼」實驗室在廣州番禺建成 單日可完成15萬管核酸檢測

由於廣州進行各區大規模普篩，廣州番禺亞運城的「火眼」實驗室6日投入使用，將極大提升廣州市的核酸檢測能力。「火眼」實驗室僅用10小時完成了基礎設施搭建。投入使用後，該「火眼」實驗室單日可完成15萬管核酸檢測，若採用10混1混採技術，每日最高可檢測150萬人份核酸樣本，是目前中國大陸最高日通量核酸檢測實驗室。

據香港文匯網，在廣州亞運城綜合館內，「火眼」實驗室由15個氣膜艙組成，分兩行整齊排列。據「火眼」實驗室運營方華大基因透露，15個氣膜艙可自由組合成多個實驗室，每個實驗室分為試劑準備區、樣品處理區、擴增區，每組至少需要三個氣膜艙，內部配有全自動開蓋加樣機、全自動核酸提取、全自動點樣等全自動檢測設備以及PCR核酸擴增儀等高科技設備。

每個方艙有前後兩個門，工作人員從前門進出，後門用於運送設備。工作人員需全副武裝經過緩衝區進入方艙內部工作。

核酸檢測樣本接收之後，首先會進入試劑準備區，按照批次完成試劑的準備。隨後進入最核心的樣品處理區，在這個區間完成樣本的處理與核酸的提取。提取完成之後進入擴增區，把提取到的核酸進行成倍的複製，放大它的信號，如果能檢測到相應的螢光信號，就能判斷這個樣本是陽性。

據了解，此次廣州「火眼」實驗室是誕生於抗疫過程中的整體解決方案，氣膜「火眼」以阻燃、耐磨、穩定性高的PVC材料作為建築主材，通過雙層氣膜形成氣拱結構提供負壓環境，達到符合BSL-2級實驗室的要求。同時具有高體積壓縮比，可以摺疊拆卸，打包後可以通過貨機空運，可實現靈活選址、快速運輸、快速布局、快速建設、快速啟用。