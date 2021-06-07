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陸青少年近視率 世界第一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

6月6日是中國大陸的「全國愛眼日」。據世界衛生組織此前的研究報告顯示，中國大陸近視患者人數多達6億，青少年近視率居世界第一。中國大陸已經成為世界第一近視大國。

香港中通社報導，根據大陸全國兒童青少年近視情況調查結果顯示，2018年大陸全國兒童青少年的總體近視率為53.6%，2019年則為50.2%。

受疫情期間居家隔離、線上課堂等影響，2020年大陸全國兒童青少年總體近視率較2019年有小幅上升。

過度用眼特別是長時間使用電子產品已經成為兒童近視的重要誘因。根據2019年發布的「中國兒童發展報告（2019）—兒童校外生活狀況」，兒童在上學日平均每天使用電子產品的時長為43.24分鐘，在周末使用電子產品的時間更長，平均為96.27分鐘。

另外，除了發病率高，中國大陸兒童青少年中的高度近視比例也呈上升趨勢。根據大陸國家衛健委發布的「兒童青少年近視防控適宜技術指南」，近視在600度以上就屬於高度近視。而大陸國家衛健委公布的調查數據顯示，2018年大陸全國高三年級學生高度近視占比達到21.9%。

這背後的一個巨大隱患就是，青少年一旦發展成高度近視，今後將會大大增加罹患各類眼部疾病甚至失明的風險。近年來，防控近視已經被上升成大陸國家層面的戰略。從2018年以來至今的3年時間裡，大陸國家衛健委、教育部等相關部門已經多次推出文件，聚焦防治青少年近視。

今年9月1日起將正式實施的「未成年人學校保護規定」中更是提出，學校應當建立學生體質監測制度，發現學生出現營養不良、近視、肥胖、齲齒等傾向或者有導致體質下降的不良行為習慣，應當進行必要的管理、干預，並通知家長，督促、指導家長實施矯治。

近視

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