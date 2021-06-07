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中老鐵路 全線167座隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中老（中國大陸至寮國）鐵路隧道全部貫通，預計年底開通運營。圖為景寨隧道建設者在掌子面施工。（新華社）
中老（中國大陸至寮國）鐵路隧道全部貫通，預計年底開通運營。圖為景寨隧道建設者在掌子面施工。（新華社）

中國鐵路昆明局集團6月5日披露，經過建設者4年晝夜奮戰，中老（中國大陸至寮國）鐵路景寨隧道安全貫通。至此，中老鐵路全線167座隧道全部貫通，為今年底開通運營奠定堅實基礎。

中新社報導，景寨隧道位於雲南省西雙版納傣族自治州，全長9.5公里。隧道穿越瀾滄江斷裂帶，緊伴瀾滄江而行，最大埋深711公尺，地質構造複雜，圍岩破碎、富水，軟硬不均。具有軟岩大變形、湧水突泥、高地應力等特點，為高風險隧道。

中老鐵路全線隧道共有167座，總長達590多公里，占全線總長度的63%。開工建設以來，建設者們打通了全線最長的安定隧道、保護亞洲象穿越野象谷的猛養隧道以及連通中老兩國的友誼隧道……

「最後一座隧道貫通，為今年底高質量開通奠定堅實基礎。」滇南鐵路建設指揮部副指揮長馬有良感慨地說，目前，中老鐵路中國大陸段路基、橋梁已全部完成，11座車站站房全面進入裝飾裝修，鋪軌工程已完成95%以上。

中老鐵路全長1000多公里，北起中國大陸昆明，南至老撾萬象（寮國永珍），由中國大陸段、老撾（寮國）段組成，是中國大陸「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略的對接項目。建成通車後，中國大陸昆明至老撾萬象有望實現直達運輸、當日通達。

一帶一路 鎖國

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