聽新聞
test
0:00 / 0:00
中老鐵路 全線167座隧道貫通
中國鐵路昆明局集團6月5日披露，經過建設者4年晝夜奮戰，中老（中國大陸至寮國）鐵路景寨隧道安全貫通。至此，中老鐵路全線167座隧道全部貫通，為今年底開通運營奠定堅實基礎。
中新社報導，景寨隧道位於雲南省西雙版納傣族自治州，全長9.5公里。隧道穿越瀾滄江斷裂帶，緊伴瀾滄江而行，最大埋深711公尺，地質構造複雜，圍岩破碎、富水，軟硬不均。具有軟岩大變形、湧水突泥、高地應力等特點，為高風險隧道。
中老鐵路全線隧道共有167座，總長達590多公里，占全線總長度的63%。開工建設以來，建設者們打通了全線最長的安定隧道、保護亞洲象穿越野象谷的猛養隧道以及連通中老兩國的友誼隧道……
「最後一座隧道貫通，為今年底高質量開通奠定堅實基礎。」滇南鐵路建設指揮部副指揮長馬有良感慨地說，目前，中老鐵路中國大陸段路基、橋梁已全部完成，11座車站站房全面進入裝飾裝修，鋪軌工程已完成95%以上。
中老鐵路全長1000多公里，北起中國大陸昆明，南至老撾萬象（寮國永珍），由中國大陸段、老撾（寮國）段組成，是中國大陸「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略的對接項目。建成通車後，中國大陸昆明至老撾萬象有望實現直達運輸、當日通達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言