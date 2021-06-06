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廣東中高風險地區停售感冒藥 持「黃碼」者禁止買藥

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州疫情升高，宣傳車在已封區的小區內廣播「不要命、不怕死的，就往外面走！」（騰訊視頻）
廣州疫情升高，宣傳車在已封區的小區內廣播「不要命、不怕死的，就往外面走！」（騰訊視頻）

廣東疫情未見緩和，5日新增7宗本土個案，均在廣州。廣東省宣布，中高風險區停售感冒藥，手持健康碼「黃碼」人士不可入店買藥。此外，為減少民眾流動，廣州地鐵6日宣布，廣州地鐵一號線、廣佛線多站7日起停運。

據香港01 ，廣東省藥監局發布《廣東省藥品監督管理局辦公室關於加強藥品零售企業疫情防控工作措施的通知》，廣東省內中高風險地區的藥品零售企業，需停售部分藥物，包括多款感冒藥，直至恢復為低風險地區。

廣東全省藥品零售企業要進一步落實實名登記報告制度，要求顧客入店前測量體溫並出示健康碼；若顧客手持健康碼「黃碼」不准入店購藥，並需指引顧客到醫療機構就診。藥品零售企業應在營業場所內明顯位置張貼相關要求和警示標語，將上述措施公示。

藥品網路銷售企業從即日起，不得向收貨地址位於廣州、深圳、佛山地區的消費者銷售部分藥物，具體恢復時間另行通知。

此外，廣州地鐵宣布，自7日起，一號線西塱站、坑口站、花地灣站、芳村站，廣佛線龍溪站、西塱站、沙湧站，五號線滘口站停止對外服務；一號線與廣佛線仍可在西塱站正常換乘。廣佛線鶴洞站、菊樹站繼續實行停止對外服務；四號線「東涌站至南沙客運港站」各站所有出入口只出不進。

珠海市疾控中心昨日宣布，廣東省近14天有中高風險地區旅居史人員不允許跨省、跨地市流動。有高風險地區旅居史的人員，需接受14天集中隔離醫學觀察；有中風險地區旅居史人員需接受居家隔離管理。

廣東 疫情 感冒

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