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珠三角疫情未息 深圳龍華區疫苗接種突喊停

中央社 / 台北6日電

深圳及廣州接連遭遇2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，廣東省深圳市龍華區今天突然宣布暫停疫苗接種，何時恢復另待通知，引起民眾議論，質疑此時珠三角地疫情未息，為何暫停接種。

深圳特區報報導，根據龍華區民眾提供的手機截圖，當地社區健康服務中心發給居民的簡訊指出，根據「疫苗接種工作統籌安排」，龍華區今天起暫停COVID-19疫苗接種工作，已預約接種的居民不要前往接種門診。

這項訊息提到，重新開放疫苗接種預約的具體時間另行通知，並強調「本消息真實，整個龍華區都是半夜收到的通知」。

訊息強調，「上級半夜也沒有配送疫苗到社康（社區健康服務中心），請互相告知轉達，預約龍華區所有社康的都無法接種」。

深圳、廣州近來先後爆發COVID-19本土疫情，當地民眾接種疫苗的意願快速提高，多個接種站大排長龍，甚至因排隊問題爆發衝突的場面。有當地網友質疑，既然出現本土疫情，不明白區政府為何暫停疫苗接種。

中國媒體先前報導，江西、貴州、安徽等省衛健委5月下旬先後宣布，自6月起調整疫苗接種計畫，要民眾盡量在6月9日前接種第1劑疫苗；遼寧省衛健委更證實全省自6月10日起停止接種第1劑疫苗，並全力投入第2劑接種。

廣西省梧州市衛健委也宣布，6月10至30日將優先為已接種第1劑者接種第2劑接種，暫停第1劑疫苗接種。7月1日起再「視疫苗供應情形」恢復第1劑接種。

上述宣布引發中國國內疫苗是否供應不足的聯想。但中國國家衛健委事後對此表示，暫停接種首針期間，有出國等需求的人群仍可接種第1劑疫苗。

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