中國年輕人：拒絕「加油幹」、只想「躺平」了

受不了現代都市生活的碾壓，中國的年輕人正在「躺平」。加班加點地工作，薪酬卻少得可憐，這樣的社會文化讓「躺平／躺平主義」成為中國最新流行詞。

不平等在加劇，生活成本在上升，傳統的成功變得遙不可及，一些年輕人放棄了父母輩曾經懷有的上進心，選擇只做最低限度的工作。

在成千上萬的求職者中競爭一份工作，在日復一日的單調生活中苦苦掙扎，在擁擠不堪的城市中支付高昂的房租......年輕人醒悟過來：何不一「躺」萬事休？

24歲的王姓青年花了四個月找工作一無所獲，而他的大學同學只需要等著繼承家族企業，「躺平」一語讓他產生了共鳴。

他是一名實驗室技術員。他說，「發送簡歷就像石沉大海。」

他說：「你被社會打敗了，只想過上更輕松的生活......『躺平』不是等死，我仍然在工作，但只是不想過度緊張。」

社交媒體滲透到中國的各個方面，很容易形成新的文化現象。中國的年輕人幾乎每周都能通過創造新術語或者嘲諷中表達自我。

「躺平」似乎最早出現在貼吧中的一個帖子，其中宣稱「躺平就是我的智者運動」。

關於這個話題的辯論在微博上吸引了數以億計的點擊率。隨後，這個詞受到學者和官方媒體的批評。

24歲的林姓女青年是一位人力資源工作者，她說，「躺平」抓住了人們的情緒，因為「年輕人無法成為順利買車、買房、結婚和生子的『人生贏家』。」

她說，「所以他們選擇降低自己的目標，減少自己的欲望。」

另一些人則認為，放松心情，聞一聞玫瑰花香，人生可以有更多的收獲。

「如果基本需求得到滿足，大家以更輕松的方式生活，這不是很好嗎？」歲的自由職業者魯露西（Lucy Lu）說。

喪文化

去年用來反映在過度競爭中遭受剝削的流行語是 「內卷」——這個詞最初被用來描述一位勤奮的清華大學學生，他被拍攝到一邊騎自行車一邊使用筆記本電腦。

現在，這個社會學術語已經成為描述中國人現代生活的日常話語，特別是在競爭激烈的大城市。

應屆畢業生的平均雇傭月薪約為1,000美元，但是北京隨隨便便租個房子就要花掉這個數字的一半以上。

這種挫敗感構成一種亞文化現象——「喪文化」。它最初來自90後青年對挫敗生活的自嘲。

寧波諾丁漢大學的學者K Cohen Tan說，隨著千禧一代越來越意識到「玻璃天花板阻礙了他們的上升空間」，喪文化逐漸進入了主流社會。

早期的喪族偶像是在中國被稱為「悲傷的青蛙」的青蛙佩佩。這只青蛙在美國是反右派符號，在中國成為表達幻滅感的形象。

到了4月，一個真人秀節目出現了一位喪文化中的反英雄形象：27歲的俄羅斯青年伊萬諾夫(Vladislav Ivanov)意外地加入了這個節目，他不好好表演，想要離開，但是根據合同必須表演下去。他告訴粉絲：「不要愛我，你不會得到任何結果」，懇求粉絲們把他選下去，但是越「喪」越紅，最終進入了決賽。

Tan認為，「內卷化」造成都市青年的頹喪，最終讓人們重新思考生活的價值。

擼起袖子加油幹

「躺平主義」習近平主席建設充滿活力的社會的號召背道而馳。習近平主席的口號是：「擼起袖子加油幹」。

失敗主義或犬儒文化也與這個國家的代際價值觀產生沖突。上一輩經歷過極端的貧困、飢餓和暴力，並且經常需要艱難奮鬥來實現階層上升。

清華大學教授李鋒亮認為，「躺平」是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人。

李鋒亮認為，現在人們紛紛談「內卷」，正說明了社會是可以通過競爭獲得上升機會。

一段廣為流傳的視頻中，知名主持人白岩松說：「難道我們現在指望的是房價很低，然後工作隨便找，一點壓力都沒有，只要喜歡的女孩你一追求就OK？」

他反問道：「不會吧？」

白岩松因此遭到嘲諷。

官方通訊社新華社對「躺平主義」進行了批評，它發布了一個視頻，講述一位科學家每天工作10-12小時，並打上話題標簽「#拒絕躺平的86歲科學家」。不過，這個標簽很快被刪除了。

（法新社）

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