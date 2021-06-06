上千萬考生應試！陸大學入學考試明登場 各地加強防疫

明天，大陸2021年高考（大學入學考試）的大幕就將正式開啟。今年大陸共有1078萬考生參加這項考試，共設考點7200多個，考場46.6萬個，涉考工作人員140多萬人。

據央視新聞報導，各地嚴格防疫要求，積極做好防疫措施，確保考試安全平穩。

報導指出，今年大部分省市都明確要求，考生提前14天，也就是從5月24日起實行考前連續14天健康監測。對於刻意隱瞞病情或者不如實報告發熱史、旅行史和接觸史的考生，以及在考試疫情防控中拒不配合的人員，湖南省明確，將按照相關法律法規予以處理。

今年廣東省報名參加夏季大學入學考試的考生共有63.6萬人，當地針對不同人群、不同區域、不同情況，有針對性地制定了疫情防控方案和考務組織工作方案。要求對考生做到兩個全覆蓋：即考前14天連續健康狀況監測和7天核酸檢測全覆蓋。對考務人員除做到以上兩個全覆蓋外，還要求做到疫苗接種全覆蓋。

同時，針對新冠肺炎確診病例、核酸檢測陽性考生，密切接觸或次密切接觸考生等七類不同人群，採取不同防控措施，做足應對預案。

山東省教育招生考試院在日前《致山東省2021年夏季高考考生的一封信》中，要求考生須做好個人防護，自覺進行體溫測量、健康狀況監測，如實填寫《健康承諾書》，在6月7日第一場考試進入考點時將《健康承諾書》交考點工作人員備案。

河北要求，考試期間，考生健康情況要落實晨（午）檢，實行日報告、零報告制度。

近期，雲南大理漾濞和青海果洛發生地震。今年雲南漾濞縣共有490名考生參加考試，為保障順利進行，漾濞縣不僅在縣一中高中部設了1個考點13個考場，還按照應急預案，搭建了13個備用考場和3個備用隔離考場，確保在發生意外險情時，高考學生能夠立即轉移到備用考場。

為緩解考生的緊張情緒，連日來，多地學校通過多種形式為考生花式解壓，讓他們能夠輕鬆應考。

在山東德州，同學們將壓力寫在一個個氣球上，很多考生都是第一次把內心的壓力表達出來。隨著一聲聲氣球爆破的脆響，讓壓力釋放。

山東德州二中高考生孟祥瑞說，感覺讓自己的內心爆破一樣的感覺，自己內心的壓力就完全釋放出來了。山東德州二中心理諮詢室輔導教師劉思儀說，通過這樣一個遊戲對壓力進行歸納，幫助他們在考試前這個緊張備考的時間減輕壓力，更自信地來面對考試。

各地還通過心理講座、趣味遊戲等幫助考生舒緩壓力。在四川瀘州二中，高三年級的學生利用上午大課間進行了一場拉歌賽，學習的壓力通過一展歌喉被盡情釋放。在瀘州一中，這幾天下午的第四節自習課也被改為了遊戲解壓課。

各地學校還通過多種方式為即將上考場的學子送上祝福。在浙江長興高三教學樓裡，每一間教室的門頭都被精心佈置，一幅幅紅彤彤的對聯，一句句鼓舞人心的詩詞，是高一高二的孩子們送給學長學姐的祝福與鼓勵。

浙江長興太湖高級中學高三考生楊昊說，這段時間以來一直受到很多鼓勵，他覺得每一份鼓勵都是一份力量。