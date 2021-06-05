廣州疫情升溫 南沙區公共交通工具停運

中國廣東省廣州市疫情持續延燒，廣州南沙區今天宣布，下午2時起全區所有公共交通工具停運，高速和快速公路、碼頭等所有離開南沙的通道也暫時關閉，無特殊原因不可以離開。

廣州南沙區政府5日在官方微信公眾號公布上述公告，並指全區所有區域一旦發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測陽性感染者，立即執行封閉管理，市民嚴格居家，足不出戶。

除此之外，廣州增城區也宣布，今天起在全區展開全員檢測工作。

據公告，廣東省過去一天新增11例COVID-19本土確診個案，以及3名本土無症狀感染者。確診個案當中，廣州占9例，佛山有2例，兩名無症狀感染者來自廣州，一人來自佛山。

此前，廣州市3日傍晚召開記者會，新增荔灣區兩個街道為封閉管理區，「禁足令」覆蓋的人口擴大至逾18萬人，這些地區人員只進不出、嚴禁聚集。