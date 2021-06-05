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科興董座：接種第三針疫苗後 抗體可提升十倍

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東。圖／央視截圖
科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東。圖／央視截圖

科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東5日接受央視專訪時表示，接種兩針疫苗後，一旦接種第三針疫苗，抗體可迅速提升十倍。但何時接種加強第三針，正在研究測試。

尹衛東說，他可以肯定地告訴大家，現在中國大陸的滅活疫苗，兩針完成免疫以後，在體內已經建立免疫記憶。

他稱，公司最近已經完成二期臨床研究，就是打完兩針劑次的自願者，在隔三個月六個月之後接種第三針，抗體可以迅速地在一周內跳到十倍，半個月就可以達到二十倍的研究。

尹衛東表示，但還要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長。現在就中國大陸來講，其實完成兩針免疫是對所有的公眾最重要的工作，完成兩針免疫體內已經產生免疫記憶，什麼時候需要第三針，需要給研究人員一段時間，公司會在半年、一年進行詳細的研究測試，然後再建議官方應該在什麼時候加強第三針。

對於第一針有效保護期過後，是否可補打不同廠家、不同品牌新冠疫苗的問題，尹衛東表示，從科學研究來講，所謂的「續貫研究」會把不同廠家、不同品種的疫苗進行不同針次的免疫。這個研究多數都是由各國研究機構、使用機構進行，現在的研究結果並不多，正在進行當中。他預計可能半年、一年之後會有更多的結果揭示出來。

他認為，也許在未來有研究結果表明可以接受不同的疫苗，目前還未有明確研究結果。

新冠疫苗

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