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繼北京之後 數位人民幣紅包灑向上海

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
繼深圳、蘇州、北京之後，數位人民幣紅包也灑向上海。新華社資料照片
繼深圳、蘇州、北京之後，數位人民幣紅包也灑向上海。新華社資料照片

繼深圳、蘇州、北京之後，數位人民幣紅包也到了上海。上海市政府4日晚間宣布，將推動數位人民幣紅包活動，向手機定位在上海的人，透過隨機抽籤方式發放35萬份、每份人民幣55元的數位紅包，總計發放人民幣1,925萬元。

路透報導，北京也自6月5日起正式啟動20萬份、每份人民幣200元的數位紅包發放，總計人民幣4,000萬元。

根據上海發布官方微信公眾號，在上海的個人可使用手機在6月5日0時至6月6日24時，在有關平台報名參與紅包抽籤，6月11日9時起將以簡訊方式通知中籤者。在紅包有效期內，可在上海、蘇州等試點城市的試點商店以及有關線上平台，使用紅包進行無門檻消費支付。

上海官方表示，這次紅包測試活動是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，致力推動上海市數位人民幣應用場景建設，有效服務上海城市數位化轉型。

報導稱，目前大陸的數位支付市場，幾乎被螞蟻集團和騰訊控股無處不在的支付管道壟斷。重慶螞蟻消費金融公司3日已獲准開業。

工銀國際首席經濟學家程實日前在報告中稱，支付寶5月對部分使用者上線了數位人民幣模組，同時在選擇添加錢包營運機構的頁面，除了六大行外，網商銀行的圖示也已被點亮。這足以顯示，作為數位經濟時代公私解決方案的混合體，數位人民幣對於取代早已成熟的第三方支付機構意興闌珊，其用意在與貨幣競爭。

數位人民幣 上海 紅包

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