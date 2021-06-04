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廣州傳護士確診 2醫院緊急暫停門診

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
廣東這波疫情累計本土確診達71宗，專家指由於涉及變種病毒，患者的病毒量比去年的多出近一倍。圖／取自星島日報
廣東這波疫情累計本土確診達71宗，專家指由於涉及變種病毒，患者的病毒量比去年的多出近一倍。圖／取自星島日報

廣東新冠疫情反覆，單日新增7宗本土確診病例，包括廣州6宗及佛山1宗。位於廣州的廣東省中醫院、廣州醫科大學附屬第一醫院突然暫停門診，傳出與中醫院一名護士確診有關。

星島日報報導，廣東這波疫情累計本土確診達71宗，專家指由於涉及變種病毒，患者的病毒量比去年的多出近一倍。值得注意的是，當中四名患者接種過一劑疫苗，雖然仍受感染，但病情較輕，反映疫苗預防重症的效果明顯。

廣東省中醫院和廣州醫科大學附屬第一醫院，今（4）日緊急宣布門診暫停一天，原因均為「因疫情防控需要，為保障患者安全」。這兩家三甲級大型醫院同樣位於廣州市越秀區，距離不到一公里。

財新網報導，兩家醫院暫停門診，與廣東省中醫院一名男護士確診新冠肺炎有關。3日，他在該院發燒門診就診，病毒核酸初步呈陽性，4日確診。目前無法確認他是在哪裡被感染的，暫時不能判定是院內感染。

官方稱，廣州感染者的基因測序結果高度同源，均為在印度發現的新冠病毒變異株，是這種變種病毒首次在大陸境內出現社區傳播。廣州繼續加強檢測，白雲區及番禺區一連三天開展全員核酸檢測，用餐只能外賣。

新冠肺炎 COVID-19 廣東

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