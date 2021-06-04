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貴州女越獄潛逃27年當起幼兒園老師 落網後村民震驚

香港01 / 陳進安
貴州一名女子曾因犯下拐賣婦女、兒童罪被判刑入獄，卻越獄潛逃長達27年，直到近日才終於落網遭逮。 示意圖／ingimage
貴州一名女子曾因犯下拐賣婦女、兒童罪被判刑入獄，卻越獄潛逃長達27年，直到近日才終於落網遭逮。 示意圖／ingimage

貴州女子吳某早年因犯下拐賣婦女、兒童罪被判刑10年，未料她在入獄隔年就越獄，潛逃足足27年，直到近日才於江西宜春樟樹市落網。據悉，吳女嫁入當地農村已逾二十年，一直屬於「無證」人員，更在一間幼兒園擔任小班老師，其逃犯身份曝光後，村民們均十分震驚。

據了解，吳某年約50歲，其1993年4月4日因犯拐賣婦女、兒童罪，被貴州省正安縣人民法院判處有期徒刑10年，但在隔年10月12日，她從監獄逃脫。20多年來，警方始終未能發現其蹤跡，不過一直沒有放棄追捕。

近日，樟樹市公安局通報指出，在掌握到逃犯吳某可能居住在樟樹的重要線索後，大橋派出所立即組織警力在轄區範圍內開展排查工作，經調查，警方發現轄區內龍灣村村民王某的妻子可能正是吳某，於是通過其社交網路帳號掌握其工作地址，並在5月19日下午約5時，趁吳某下班時成功將其逮捕。隔日，吳某被帶回貴州。

據龍灣村一名村幹部表示，吳某是20多年前來到該村並與村民王某結婚，期間她對娘家的狀況以及過去的經歷隻字不提，婚後也很少與外界接觸。由於一直是「無證」狀態，村委會工作人員從沒見過她的身份證。另有當地村民表示，吳女在龍灣村化名王桃，被捕前還一直在幼兒園擔任小班老師，其丈夫、兒子完全不知道其過去曾拐賣婦女兒童以及越獄潛逃，村民們也為吳女一事感到震驚。

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文章授權轉載自《香港01》

幼兒園 公安 監獄

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